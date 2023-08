Miután az ország egyik vezető múzeuma nem adott ki közleményt, honlapján pedig csak annyit ír, hogy a Várban lévő épület már pénteken is zárva volt, elindultak a találgatások. A 444.hu egyik olvasójának érdeklődésére a múzeum közönségszolgálata azt válaszolta, hogy a „technikai hibát" még nem tudták elhárítani így azt sem tudják megmondani, mikor nyitnak ki ismét.

A lap viszont megtudta, hogy az épület az elmúlt napok jelentős esőiben komolyan beázott.

Egyik olvasó úgy tudja, ázott a műtárgyraktár, az irodák, a WC és a folyosók. Ugyanez a forrás arról számolt be, hogy valamennyi kiállítás is beázott, egy másik forrás azt erősítette meg, hogy a hónap végén záró Gulácsy-kiállítás képei közül is többet le kellett venni, mert víz folyt a falakon.

A 444 úgy tudja, a mostani beázás nem az első, az elmúlt években nagyobb zivatarok idején a Nemzeti Galéria rendszeresen beázott. Ilyenkor beázik a kupola, áznak a raktárok, a falakon csorog a víz.

Az MNG otthonául szolgáló Budavári Palota a Várnegyed legnagyobb és legjelentősebb műemléképülete. A Minisztelnökség alá tartozó Várkapitányság Zrt. kezelésében álló Palota legnagyobb része leromlott műszaki állapotban van.

Miközben a Palota nagy része pusztul, a szomszédban a Nemzeti Hauszmann Program keretében modern technológiával sorra építik vissza a semmiből a régi épületek másait.

Arról, hogy mi a kormány terve a Budavári Palotával, semmit sem tudni, csak azt, hogy kívül-belül az „eredeti állapotot" igyekeznek visszaállítani.

A kormány azt szeretné, hogy a Magyar Nemzeti Galériának a Városligetben emeljen új épületet. Karácsony Gergely főpolgármestersége alatt a zöldfelületek megőrzéséért küzdő főváros ezt ellenzi, a kormány alá tartozó Liget Budapest Projektért felelős miniszteri biztos, egyben a Szépművészeti Múzeum (ide tartozik a Nemzeti Galéria is) igazgatója, Baán László viszont ragaszkodik hozzá.