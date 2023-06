Nehéz dolga lesz az „all you can eat” rendszerben működő éttermeknek a kötelező adatszolgáltatásban, amelyet most már a szálláshelyek után a vendéglátósoktól is elvár a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ, méghozzá július elsejei határidővel.

De miért nehezebb az ő helyzetük?

Szinte össze sem lehet hasonlítani az „all you can eat” rendszerben működő éttermeket az A' la carte vendéglátó-helyekkel, már csak az eltérő vendégkör miatt sem.

Az „all you can eat” éttermek lényege, hogy korlátlan ételfogyasztást biztosítanak a vendégeknek egy csomagajánlat vásárlása után.

Ráadásul a fogyasztók előbbiben nem egy adott árut fizetnek ki, hanem egy csomagajánlatot, ami rengeteg ételt tartalmat – így pedig sokkal nehezebb követni a folyamatokat, mint az A' la carte éttermekben.

Az új szabályozással az a legnagyobb gond, hogy a határidő vészes közeledte ellenére is nagyon sok egyelőre a találgatás. Még a szakmabeliek sem tudják pontosan, mi lesz a konkrét elvárás.

Czél László, a Gastland Kft. értékesítési vezetője szerint az csak egy sztereotípia, hogy az „all you can eat” éttermekben nem találhatóak meg azok az ételek, mint a hagyományos éttermekben. Náluk például 40 fogásból válogathatnak a vendégek.

Fehéredik a magyar vendéglátás, de milyen áron?

A 2000-es évek eleje óta negyedével csökkent a rejtett gazdaság becsült értéke hazánkban, azonban még így is rengeteg olyan étterem van, ahol így vagy úgy, de kikerülik a szabályokat.

Ez azért is fontos, mert így a hatóságok nem tudják nyomon követni az alapanyagok mozgását – a kormány is ezért hívta életre az új szabályozási rendszert.

Mindenképpen pozitív és üdvözlendő dolognak tartom, hogy a szabályozzák a piacot. Szerintünk nagyon fontos, hogy egy étteremben pontosan legyen követve az alapanyag származása, tárolása, a főzési folyamatok, ezáltal az étel minősége olyan legyen, amilyet a vendég jogosan vár el.

– húzta alá Czél László.