Magyarország 2024-től bevezeti az európai minimálbért, vagyis a minimálbér jövő évi összege már az Európai Unió kötelező irányelvében foglalt ajánlások szerint lesz meghatározva a kormány tervei szerint – tudta meg a Napi.hu.

Az irányelv átültetéséről és az abban szereplő ajánlásokról már tartanak a tárgyalások a szakszervezetek, a munkáltatói érdekképviseletek és a kormány között. Az intenzív tárgyalássorozat gyakorlatilag már az idei, hagyományosan ősszel esedékes bértárgyalások előfutárának is tekinthető. Ennek a háromoldalú munkafolyamatnak a keretében kerülhet napirendre az idei minimálbér és a garantált bérminimum felülvizsgálata is.

A Napi.hu értesülése szerint az uniós minimálbér-irányelv gyakorlati megvalósítása nem könnyű feladat, mivel nem csak a kötelező legkisebb bér összegét érinti, hanem

Úgy tudjuk, a teljes hazai minimálbér-rendszert felülvizsgálják a szociális partnerek, több elképzelést is megvizsgálva.

Egy ilyen döntés ugyanakkor sok konfliktussal járhat, összességében viszont jelentősen javulna az alacsony jövedelmű háztartások helyzete.

Kétféle módon lehet átalakítani a mostani rendszert:

A gyakorlatban ugyanakkor az egységesítés módja kevésbé lényeges, mivel jövő januártól egyébként is emelkedik a minimálbér összege.

A minimálbér-rendszer átalakítása komoly konfliktussal járhat, ám összességében jó hatással lehetne a magasabb keresetekre is, és érdemben nőne a szociális juttatások összege.

A garantált bérminimum összegéhez viszonyítva a bérnövekedés 4,6 százalék lenne. Ennél kisebb korrekcióval nem érdemes számolni, mivel a Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb előrejelzésében 3,5-5,5 százalék közötti inflációval számol.

Az Eurostat adatai szerint a hazai minimálbér – euróban számolva – a második legkisebb az Európai Unió tagállamai közül, egyedül Bulgáriát előzzük. Az uniós statisztikai hivatal 400 forintos euró-árfolyammal számol, így a magyar legkisebb keresetet 578 euróban állapítja meg.

Ha nem a minimálbér összegét, hanem a jóval több munkavállalót érintő garantált bérminimumot vennék figyelembe a statisztikák, akkor már jóval kedvezőbb lenne a kép, idén – az Eurostat által alkalmazott árfolyamon – 741 euró lenne a magyar minimálbér. Ez már bőven az uniós középmezőnyt jelenti, nyolc országot tudnánk magunk mögött. A magyar minimálbér nagyjából a lengyellel egyezne meg, megelőzve Csehországot.

Noha megközelítőleg 18 százalékra nőne a minimálbérért dolgozók aránya a foglalkoztatottak körében, az arányuk még mindig nem lenne kiugróan magas a többi uniós országgal összevetve. Romániában a munkavállalók közel harmada dolgozik minimálbérért.

Szerteágazó hatása lenne a minimálbér-rendszer átalakításának. Ha 33,6 százalékkal emelkedne a kötelező lekisebb kereset összege januártól, akkor

Szintén emelkedne az állami vállalatok vezetőinek fizetése, vagy az őstermelők jövedelme. Ennek oka, hogy a minimálbér összege befolyásolja a legtöbb juttatást, egyes kereseteket, de több területen az adókedvezmények értékhatára is a minimálbér alapján számolandó.

Minimálbér az Európai Unióban

Az EU az európai minimálbérként emlegetett irányelvében nem sok konkrétumot határozott meg, mivel a kiindulópont, hogy a tagállami szociális párbeszéd során létrejövő megállapodás szerint ajánlott meghatározni a minimálbér összegét. Akkor tekinthető megfelelőnek a minimálbér, ha a mediánjövedelem 60 százalékát, vagyis a szegénységi küszöböt eléri az összeg. Ez Magyarországon jelenleg is megvalósul. Az unió az irányelvvel azt szeretné elérni, hogy aki dolgozik, legalább annyi fizetést kapjon, hogy ne fenyegesse a jövedelmi szegénység.



Az Európai Unió 27 tagállamából 22-ben van államilag meghatározott minimálbér. Ciprus idén vezetett be központi minimálbért, de Németországban is csak néhány éve létezik. A legmagasabb összeget Luxemburg adja, havonta 2387 eurót, vagyis nagyjából 950 ezer forintot. Bulgária a másik véglet, ahol csak 399 euró a minimálbér, nagyjából 159 ezer forint. A minimálbér összehasonlításánál több szempontot is figyelembe kell venni, például a vásárlóértékét, vagy az összeget terhelő adókat. A helyi sajátosságokat is figyelembe véve fontos, hogy