Budapesten a fák ültetését nehezíti, hogy a talajban és a levegőben is futnak közművek –mondta a hvg.hu-nak a Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. Főkert Kertészeti Divíziójának Faállományi főosztálya. Ma egyébként harmincnál is több hozzájárulás szükséges ahhoz, hogy egyetlenegy fát is el lehessen ültetni egy budapesti utcán. A beszerzés pedig drága, és sokszor nincs is rá lehetőség.

Ha kivágnak egy fát, azonnal pótolniuk kell.

A Főkert 12-15 ezer fát ültetett az elmúlt hat-nyolc évben, ezek nagy részével kötelezettségüknek tettek eleget. Szerintük a város mostanra megtelt a közterületekre ültethető fákkal, új fahely főként olyan barnamezős területeken lehet, amelyeket átépítenek, vagy ahol megszűnik az infrastruktúra. Például a Blaha Lujza téren vagy a margitszigeti kaszinónál megszűnt, leburkolt parkoló helyére.

A Főkert szerint emlékeztet,

ha most elültetünk egy fát, az csak 30-50 év múlva lesz jelentős ökológiai tényező, ezért a lényeg az, hogy megóvjuk őket és megfelelő életteret biztosítsunk nekik.

A Főkertnél külön osztály foglalkozik fafajok tesztelésével, az elmúlt években például a ginko és a mezei juhar speciális kertészeti változatain keresztül sok fafajt vontak be a művelésbe. Ezekről most derül ki, hogy beváltották-e a hozzájuk fűzött reményt, emellett pedig folyamatosan keresik az újabb telepíthető fafajtákat.

Nagy kihívást jelent azonban, hogy minimum 50 évre kell előre tervezni, ami a klíma mostani gyors változása mellett szinte lehetetlen. Budapest egyébként három klimatikus övezetben helyezkedik el, és a tervezésnél a talajszerkezeteket is figyelembe kell venni.

A fővárosban sokáig a platán és a vadgesztenye ültetése volt nagy divat, aztán jött a hárs és a berkenye.

Miután a lakótelepépítések során gyorsan kellett a zöldfelületet kialakítani, így gyors növekedésű fafajokat tettek a környezetükbe, ezek állapota azonban ugyanolyan gyorsan romlik is. A külső területek lakótelepeinek és az oda vezető utaknak a faállományát a Főkert a 60-80-as években ültette, amelyek cseréje most szintén nagy kihívást jelent.