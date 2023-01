Érdekes a természet. A téli időszakban áll a legkevesebb friss zöldség és gyümölcs a rendelkezésünkre, amikor pedig a legnagyobb veszélynek van kitéve a szervezetünk, hiszen ekkor támadnak a leginkább a különféle vírusos megbetegedések – írja az Agroinform.

Azonban ilyenkor is akad néhány igazán finom, és egészséges zöldség és gyümölcs, amelyek fogyasztásával sikeresen vehetjük fel a harcot a megfázás és az egyéb megbetegedések ellen. Ráadásul nem csak a boltok polcain és a piacokon válogathatunk közülük, hanem a kertünkben is meg tudjuk őket termeszteni.

A téli retek elősegíti az emésztést, jót tesz a veseműködésnek, megelőzi az epekövek kialakulását, segít a szervezet salaktalanításában, erősíti az immunrendszert, és még a köhögés esetén is segítséget nyújt.

Vitaminbomba

A fekete retek nagyon gazdag a különféle vitaminokban és tápanyagokban, így bővelkedik rézben, vasban, magnéziumban, káliumban, szelénben és cinkben, valamint A-, B-, C- és E-vitaminokban. Ezen kívül a rosttartalma is igen magas, így segíti az emésztést. Magas C-vitamin tartalmának köszönhetően nagy támasza az immunrendszernek, a benne található olajok pedig könnyedén felveszik a harcot az orrdugulással és a köhögéssel. De a koleszterinszintre is jó hatással van. A benne található glükozinátok segítik a májat a méregtelenítési folyamatokban, emellett nagyon sok antioxidáns található a retek levében, melyek megvédik a sejtjeinket az oxidatív stressz okozta károsodásoktól.

Így kell termeszteni

A fekete retek lágyszárú, kétéves növény. Levélnyele húsos, szára magas és elágazó. Tenyészideje kilencven és százharminc nap közötti. Termeszthető fő- és utónövényként is, kedveli a jól megmunkált laza talajt. A kötöttebb talaj hatására az íze általában csípősebb, és a gumók is hamarabb válnak fássá. A vetés előtt nem igényel szerves trágyázást, de érdemes a talajt alaposan felásni és átforgatni. Mivel aprócska magjait nehéz vetni, így ritkítással lehet később megfelelő helyet biztosítani a számára. Tekintettel nagy gumóira és nagy lombozatára, 35-40 cm széles sorokba, és 15 cm körüli tőtávolságra érdemes vetni, illetve meghagyni a kikelt növénykéket a ritkítás után. A vetésmélység 2-2,5 cm legyen.

A fekete retek gondozásával nem kell sokat bajlódni, így kezdő kertészek részére is ajánlott a termesztése. A legfontosabb, hogy kellő mennyiségű vizet kapjon, és gyomláljuk az ágyását. Mivel a téli retek gyökérzete mélyebbre húzódik, érdemes ritkábban, nagyobb vízadagokkal öntözni.