A gazdag oroszok a thaiföldi trópusi paradicsomban keresnek menedéket. A beáramlásuk az utóbbi másfél évben különösen felgyorsult, miután megnehezedtek a nyugati utazásaik.

A Knight Frank Thailand ingatlaniroda szerint

a szigeten eladott villák száma tavaly 82 százalékkal, 338-ra nőtt, melyek több mint felét oroszok vásárolták meg. Az éttermektől a szaunákon át a koncerttermekig vállalkozások jöttek létre, amelyek vonzóak az új ügyfélkör számára.

A Thaiföldi Turisztikai és Sportminisztérium szerint idén január és június között 791 574 orosz állampolgár érkezett az dél-kelet ázsiai országba, ami több mint ezer százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest.

A legnagyobb vevők oroszul beszélnek

A Phuketi Turisztikai Egyesület adatai alapján az oroszok több mint fele közvetlenül a phuketi repülőtéren landolt, és idén ők az első számú turisták a szigeten.

A FazWaz Property Group legnagyobb vásárlói Phuketben oroszul beszélnek – mondta Christian Steinbach értékesítési igazgató, aki tavaly az egyik legjövedelmezőbb üzletét kötötte, amikor egy orosz vevő 16 villát vett tőle.

Magas bérleti hozamot érhet el, és sokan vannak, akik csak egy szép helyen akarnak élni

– fűzte hozzá az ingatlanos.

Új konzulátus

Szergej Lavrov külügyminiszter júliusban hivatalosan is megnyitotta az orosz konzulátust Phuketben, és látogatása során találkozott thaiföldi kollégájával, jelezve, hogy a sziget fontos szerepet tölt be Oroszország délkelet-ázsiai diplomáciai hatókörének bővítésében. A diplomáciai iroda a Royal Phuket Marina területén található, jacht kikötőt és exkluzív, több millió dolláros villák társaságában.

Az ukrajnai háború kapcsán az Európai Unió megnehezítette az oroszok számára a beutazást, így alternatív célországként számukra előtérbe került az Egyesült Arab Emírségek, Törökország és Thaiföld.

Prakaipeth Meechoosarn, a CBRE Group Inc. thaiföldi egységének phuketi ingatlanértékesítési vezetője szerint Thaiföld az elmúlt évben több új vízumprogramot vezetett be, amelyek hosszabb tartózkodást tesznek lehetővé azok számára, akik pénzt vagy különleges képességeket hoznak be az országba, mint például az IT, a közösségi média és a kripto-eszköz-iparágakban. Ezzel párhuzamosan az ország déli részén található üdülőszigetek is sok hasonló szakembert, digitális nomádot és Ukrajnából menekülő fiatal családokat vonzanak.

Elena Marinicheva, a Russia Sotheby's International Realty alelnöke szerint a tipikus orosz vevő Thaiföldön egy 30-as évei közepén járó vállalkozó lehet a Föderáció keleti részéből, például Vlagyivosztokból, de a moszkvai és szentpétervári befektetőket is egyre inkább vonzza a thaiföldi piac.

Balett Szentpétervárról

Alexander Nakhapetov például elmondta a Bloomberg érdeklődésére, hogy szórakoztatóipari vállalkozása virágzik. Egy orosz rockkoncerten a Phuket-i Laguna Grove-ban az év elején egy 250 000 baht (7333 dollár) értékű páholy az első órában elkelt, mondta. Decemberben a Szentpétervári Állami Akadémiai Balett Színház előadásának megszervezésében fog segíteni a szigeten.

Alternatív fizetési megoldások

A szankciók megnehezítették a tranzakciókat, a Visa Inc. és a Mastercard Inc. több olyan globális pénzügyi cég között van, amelyek az ukrajnai inváziót követően felfüggesztették tevékenységüket Oroszországban. Az emberek mégis találtak megoldásokat, például a China UnionPay Co. platformjaihoz való csatlakozást, digitális eszközöket és dollárban és euróban denominált készpénzes fizetéseket. De ahogy telik az idő, egyre nehezebb Oroszországból pénzt utalni, illetve a rubel gyengült a thaiföldi bahthoz képest – mondta Steinbach.

A thaiak – különösen a déli szigeteken élők – alkalmazkodnak az orosz látogatók igényeihez és szokásaihoz. A Phuketi Nemzetközi Repülőtéren oroszul tesznek közérdekű bejelentéseket.

Sok üzletnév és utcanévtábla cirill betűs. Az utcai árusok borscsot és blinyt árulnak egymás mellett olyan helyi klasszikusokkal, mint a pad thai és a fűszeres tom yum leves.

Az orosz Veranda étteremlánc a közelmúltban nyitotta meg ötödik thaiföldi helyszínét. Nyikolaj Batargin, a phuketi Chekhoff éttermek tulajdonosa pedig a közelmúltban nyitotta meg harmadik helyszínét, ahol orosz ételeket szolgálnak fel, miután elmondása szerint az üzlet őrülten pörög.

73 méteres jacht

Thaiföld vonzereje a szupergazdagokra is kiterjed. A 73 méter hosszú Cloudbreak jachtot például, amelyről azt feltételezik, hogy Alekszandr Szvetakov orosz ingatlanmágnásé, tavaly karácsonykor vették észre először Phuketben.

A légkör mindenki számára csodálatos és békés. A mi oroszaink csak pihenni akarnak, nem harcolni

– fűzte hozzá a Bloombergnek Jurij Vorona, a phuketi Roadhouse étterem menedzsere, amely főleg oroszokat és thaiföldi barátaikat szolgálja ki, de amint megjegyezte, néha ukránok is eljönnek ide étkezni.