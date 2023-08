Reggel még 388,75 forinton jegyezték az eurót, ez este hat órára azonban 384,18 forint lett. Napközben azonban még ennél is jobban állt, 383,28 forintig is csökkent, ugyanakkor 389,02-ig is visszakúszott – írja az MTI.

A frankot estére 399,20 forinton jegyezték a reggeli 403,73 forinthoz képest, a dollár 354,10 forintról 348,77 forintra csökkent.

Az euró jegyzése 1,0980 dollárról 1,1016 dollárra emelkedett.

Már csütörtök délelőtt is tartott az erősödés

Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök délelőtt a szerda esti és a csütörtök reggeli jegyzésekhez képest is a nemzetközi bankközi devizapiacon.

Az euró árfolyama délelőtt 9.30 órakor 387,45 forintra csökkent a szerda esti 388,75 forintról.