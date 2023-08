A megállapodás lényege, hogy a futballisták a Web3 és a blokklánc ismereteit népszerűsítsék a sportrajongók körében. A tervek között szerepel, hogy a hazai mérkőzéseken NFT-ket kaphatnak a szurkolók, amelyeket sálakra, pólókra és mezekre válthatnak. Azok a szurkolók pedig, akik adott számú NFT-t gyűjtenek a szezon végéig, exkluzív jutalmakat és kedvezményeket kapnak.

A megállapodás része az is, hogy a Binance logója is megjelenik a Groupama Arénában, valamint standokat is állít a stadionban – írja a Fintech.hu.

Kyrylo Khomiakov, a Binance közép-kelet-európai ügyvezetője izgatottan nyilatkozott a partnerségről, kiemelve a szurkolói élmény fokozásának és a Web3 népszerűsítésének lehetőségét.

A Ferencváros 34. magyar győzelmét ünnepelhette a 2022/23-as szezon végén, 2022-ben pedig bejutottak az Európa Liga negyeddöntőjébe. A szurkolók bizalmát néhány hete azonban sikerült a elveszíteni, miután a Fradi csúfosan kikapott 3-0-ra a feröeri KÍ Klaksvíktól.