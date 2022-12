Néhány napja érte el a rég látott 80 dollár körüli árszintet az európai gázárakat meghatározó tőzsdei jegyzés, most azonban még ezt is sikerült alulmúlni: 71-72 dollár között járt az ár pénteken zárás előtt. Ilyen árszint utoljára februárban volt, vagyis elérte a szó szerint békebeli szintet.

A folyamat okai immár hetek óta ugyanazok: a piac alkalmazkodott ahhoz, hogy az orosz import a töredékére csökkent, a földgázkitermelést a kontinensen ahol lehet, fokozzák, a még mindig sokkal olcsóbb amerikai gázt pedig cseppfolyósított (LNG) formában tankerhajókon Európába szállítják, ezen az áron még mindig óriási haszonnal, és visszafejtik az immár egyre bővülő infrastruktúra segítségével.

Emellett értelemszerűen jól jön a viszonylag enyhe időjárás is, de hozzá kell tenni, hogy az Egyesült Államokban tomboló igen zord téli idő ellenére az ottani gázár sem emelkedik, vélhetően épp a korábbi magas európai árak hatására megnövekedett kitermelés miatt.

Európában a korábban megemelkedett árak hatására a fogyasztás is jócskán visszaesett, ennek köszönhetően a gáztárolók jóval lassabban ürülnek, mint más években. A Reuters szerint az EU-ban az átlagos tárolói telítettség 28-án 83,2 százalékos volt, a jellemző 70 százalék körüli értékkel szemben. Ennek alapján valószínű, hogy a március második felében jellemző mélyponton is magasabban fog alakulni a mutató, így a jövő évben jóval kevesebbet kell majd betárolni, mint átlagosan. Ez a korábban várthoz képest kisebb keresletet jelent, amit az is mutat, hogy a későbbi lejáratok ára sem sokkal magasabb: az áprilisi ár 75 euró, a júniusi 78 euró.

Kérdés, hogy mikor jelentkezhet mindez a fogyasztói árakban. Az Energiaügyi Minisztérium közleményében jelezte, hogy májusig befagyasztotta a lakossági átlagfogyasztás feletti, illetve az egyetemes szolgáltatásban maradó mintegy 150 ezer mikrovállalkozás által fizetendő, kedvezményes sáv feletti versenypiaci árat. Az ár tehát nem emelkedhet, de az nem világos, hogy adott esetben csökkenhet-e, vagy mindenképpen fix marad.

Februári lejáratú gázkontraktus ára a TTF tőzsdén, euró/megawattóra Kép: stooq.com

A tőzsdei gázár 350 eurón érte el csúcsát, ahhoz képest majdnem ötödére esett vissza, és ha a viszonylag alacsony árak a következő hónapokban is kitartanak, akkor indokolt lehet már a csökkenés kontinens-szerte, így nálunk is. Érdekességképpen megemlítjük, hogy olajár is az év eleji szinten készül az évzárásra: a Brent típus akkor 80 dollár volt, most 84, miközben márciusban 140 dollárig szaladt fel.