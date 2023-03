Ezermilliárd forintra emeli a kormány a Baross Gábor-program keretében biztosított vállalati hitelek forrását – jelentette be Gulyás Gergely. Elmondta, hogy ez a keret beruházásra és forgóeszközhitelre ad lehetőséget euró-, illetve forintalapon.

Szerinte kifejezetten kedvező kamatozású hitelről van szó, az eurókamat 3-3,5 százalék – zöldberuházásoknál van egy további kedvezmény –, a forinthitel pedig 6-6,5 százalékos kamatozású; ez a jelenlegi jegybanki alapkamat és kamatkörnyezet mellett kifejezetten kedvező a vállalkozásoknak.

Brüsszel nem engedi

Januárban 10 százalékot emeltek a pedagógusok fizetésén, és két éven belül – 22 hónap múlva – a diplomás átlagbér 80 százalékáig emelnék a tanárok fizetését – közölte Gulyás Gergely. Szerinte ehhez azonban az kell, hogy „az ellenzék ne tegyen keresztbe” Brüsszelben az Európa Bizottságnál, és megkapjuk a béremelésekhez szükséges forrásokat.

Szerinte ugyanis „Dobrev Kláráék blokkolják a pedagógusbér-emelést”. (Dobrev Klára az ellenzéki DK EP-képviselője.) Gulyás hozzátette, hogy folyamatosak az egyeztetések a tanárok érdekképviseleteivel.

A miniszter arról is beszélt, hogy „elhúzódó háborúra kell készülni”, és ha elhúzódó háború lesz, akkor annak negatív gazdasági következményei lesznek. Elmondta most is, hogy elítélik az orosz agressziót, humanitárius segítséget nyújtanak Ukrajnának, és anyagilag is hozzájárulnak az ország működéséhez. Hozzátette, hogy „a magyar baloldal belesodorná az országot a háborúba”, és szerinte a baloldal tavaly emiatt („háborúpártiság”) veszítette el a választást.

Gulyás Gergely beszélt az inflációról is: szerinte az energiaárak hatása nagyobb az átlagosnál a magyar gazdaságra és a hazai inflációra. Hogy miért? „Háború, szankciók, energiaárak.” Elmondta, hogy inflációmérséklési kormányzati szándékok vannak, az év végére pedig egyszámjegyű lesz az infláció – legalábbis ez a terv.

„Minden rendben” a kormány és az MNB között

Jó együttműködés van a jegybank és a kormány között – hangsúlyozta Gulyás Gergely, hozzátéve, hogy „az infláció a jegybank felelősségkörébe tartozik”, ezért

az MNB jobban tenné, ha előretekintene inkább, és azon lenne, hogy letörje az inflációt.

A miniszter szerint a kormány ezért nem akar belemenni, hogy „különböző elemzéseket vizsgálgassanak”, összességében pedig „rendszeresek az egyeztetések”.

Nagy Márton: A jegybankról is tudnék beszélni, de azt most hagyjuk Az iparkamara évnyitóján sem látszik enyhülni a viszony a kormány és az MNB között. Az évnyitón Orbán Viktor miniszterelnök egyébként arról beszélt, hogy „ szükség lesz 500 ezer új munkavállalóra ”.

Milyen a nexus az MNB-vel?

Az, hogy a kormány – az elmérgesedőnek tűnő viszony ellenére – rendszeresen egyeztet az MNB-vel, a Napi.hu kérdésére is megerősítette, hiszen „ezen a héten is találkoznak”. (Matolcsy György jegybankelnök ugye kedden járt a Parlamentben, ahol – a jegybank 2021-es üzleti jelentését ismertetve – ismét beleszállt a kormány gazdaságpolitikájába.)

A csökkenő gázárakról, illetve a rezsitámogatásokat feszegető kérdésünkre Gulyás Gergely elmondta, hogy a jelenlegi 40 euró feletti gázár „üdvözlendő”, de ez még így is az elmúlt tíz évnek a kétszerese, azonban szerinte ezt az árat most sokan aláírnák, mert az elmúlt hónapokban volt 10-15-szörös ár is.

Szerinte a mostani „alacsonyabb” árakat azért érdemes a helyén kezelni: egyrészt enyhe a tél, másrészt – épp emiatt – magas szinten vannak a tárolói kapacitások. Gulyás hozzátette, hogy amint kezdik majd feltölteni a tárolókat, emelkednek majd az árak is.