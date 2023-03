A munkánk során a jelenlegi helyzetben nem mehetünk el az infláció megfékezésének feladatai mellett, ami 2022-ben sürgető feladattá vált, és amelyből a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) is kiveszi a részét – fogalmazott egy keddi háttérbeszélgetésen Rigó Csaba Balázs, a GVH elnöke.

Szerinte az infláció megfékezése ugyan nem az ő dolguk, de „maradhat-e passzív egy versenyhatóság ilyen helyzetben” – tette fel a kérdést.

Az élelmiszerpiacon jelenleg is folyik az áremelkedések mögött álló – a versenyjogot érintő – okok feltárása gyorsított ágazati vizsgálatok keretében – közölte Rigó Csaba Balázs. Két területen vizsgálódik aktívan a hatóság:

a tej és tejtermékek piacán,

valamint a tartós élelmiszerek piacán.

Arra az újságírói kérdésre, hogy terveznek-e vizsgálni más ágazatokat is, a GVH elnöke elmondta, hogy „ha van jelzés”, illetve ha „házon belül úgy érzékelik”, akkor utánanéznek, de konkrétumot azzal kapcsolatban nem mondott, hogy indokolt lesz-e újabb gyorsított ágazati eljárás. Egyébként a versenyhatóság kifejezetten aktív volt az elmúlt időszakban: a legutóbbi két évben több ágazati vizsgálat indult, mint az elmúlt 15 évben összesen. Ezekről az eljárásokról elmondta még, hogy ha az adatgyűjtés során ki kell menni a helyszínre, akkor az „akár egy hajnali rajtaütés” is lehet – korábban ennél a vizsgálattípusnál erre nem volt lehetőségük.

Rigó Csaba Balázs a versenyellenes magatartások visszaszorítását illetően kifejezetten eredményesnek titulálta 2022-t:

összesen 36 ügyben, 101 vállalkozással szemben hozott döntést a versenytanács;

az esetek körülbelül háromnegyedében jogsértést állapítottak meg;

22 ügyzáró döntésében 57 vállalkozással szemben szabtak ki bírságot mintegy 3,7 milliárd forint összegben;

a versenyfelügyeleti bírságok 80 százalékát (2,9 milliárd forintot) versenykorlátozó megállapodások következtében szabták ki, amelynek túlnyomó részét (mintegy 2,5 milliárd forintot) tették ki a kartell típusú jogsértések;

a jogsértés megállapításával zárult ügyek mintegy 60 százaléka fogyasztóvédelmi típusú ügy volt – összesen 713 millió forint bírságot szabtak ki a vállalkozások különféle tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatai miatt.

A GVH nem csak büntet

Rigó Csaba Balázs beszélt arról, hogy versenyhivatal nem csak bírságol, hanem együttműködésre törekszik a vállalkozásokkal. „Az egyes ügyekkel kapcsolatban meghallgatjuk a problémát is” – mondta az elnök, hozzátéve, hogy összesen több mint 4,2 milliárd forintot „adtak vissza” a vállalkozásoknak. „Törvényesen a GVH így segíti a munkahelyek megőrzését” – fogalmazott. Ilyen esetekben a GVH az engedményekért „cserébe” különböző akciókat, visszatérítést a fogyasztóknak, vagy a jogorvoslatról való lemondást várja el a cégektől, ugyanis ez az összeg így nem kerül be a központi költségvetésbe.

„A hatóság hatáselemzés felmérése alapján az elmúlt öt évben feltárt versenykorlátozó megállapodások, erőfölényes visszaélések, valamint versenyellenes fúziók káros hatásainak megakadályozása összesen 55 milliárd 412 millió forintos hasznot hozott Magyarország polgárainak” – mondta a GVH elnöke.

Fókuszban a digitalizáció

Arról is beszélt előadásában, hogy folyamatosan vizsgálják a nagyobb tech cégek tevékenységét is – például a Facebookot, a Google-t, a TikTokot vagy épp a Viber. Ezek a vizsgálatok jelenleg is folyamatban vannak, és legfőképp arra kíváncsiak, hogy mi lesz a felhasználók adatainak a sorsa, hol tárolják, átadják-e valakinek azokat és így tovább. „Adattal igenis lehet fizetni” – jelentette ki Rigó Csaba Balázs, hozzátéve, hogy „ha nem nem világos, mi lesz az adatokkal, akkor azzal foglalkoznunk kell”.