Nem bérli tovább a városházi gépkocsikat Dézsi Csaba András. A polgármester közleményében azt írja, a gépkocsik bérlését a Városházán nem a polgármester koordinálja, emiatt nem tudott róla, hogy a polgármester szolgálati autóját mennyiért bérlik. Hozzátette, polgármesterré választása után nem kért új autót, az eddig Audio A8-as bérkocsit elődjének, Borkai Zsoltnak bérelték.

Mint írja, a bérleti díj mértéke számára is csak most vált ismertté, melyet ő is indokolatlanul magasnak tart, ezért vizsgálatot rendelt el és utasításba adta a bérleti szerződés felmondását.

Ezentúl a Városháza saját tulajdonában lévő, már az előző ciklusban beszerzett, konkrét személyhez nem rendelt, s eddig a kollégák által éppen az adott feladatokhoz használt autóval fogok járni – zárta közleményét Dézsi Csaba András.