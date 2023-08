Görgényi Ernő polgármester közölte, hogy a projekt nettó 157 millió forint uniós támogatásból, három hónap alatt valósult meg. Hozzátette, a műszaki átadás már megtörtént, azonban még nagyjából egy hónap, amíg hivatalosan forgalomba állítják. Addig „mindenki csak saját felelősségre” közlekedhet az új úton – írja a Magyar Építők.

A frissen átadott kerékpárúttal a népszerű Körös-parti üdülőhely is megközelíthető lesz, de rácsatlakozást biztosít a Szanazugba vezető kerékpárút-hálozatra is. A gyulai önkormányzat korábban egymilliárd forintot nyert a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretéből, a forrásból a kerékpárút mellett a Ladics-házat és a Százéves Cukrászdát is felújítják.