Ez az érték nem csupán éves minimum, de alulmúlja a legszigorúbb járványügyi lezárások idején, 2020 áprilisában mért 7590-es legalacsonyabb szintet is.

A használtautó-import mennyisége 2022-ben 126 094 volt, ami 4,6 százalékkal alacsonyabb a 2021-ben regisztrált 132 205 darabnál.

Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója a közleményben kiemelte, novemberhez képest is 22 százalékos a visszaesés, amire csak részben adhat magyarázatot, hogy az év utolsó heteiben más években is lanyhult az autóbehozatali aktivitás. A használtautó-import volumene május óta meredeken csökkenő trend mentén mozogott, az euró árfolyamának alakulása is visszafogta a külföldi autók vásárlása iránti igényt.

Felemás év volt a tavalyi

A közleményben utalnak arra, hogy tavaly az év első felében kifejezetten aktív volt a használtautó-piac. A június végéig behozott megközelítően 69 ezer használt autó csaknem 10 százalékkal volt több a 2021 ugyanezen időszakában regisztrált mennyiségnél. A második félév 57 ezres forgalma viszont már majdnem 16 százalékkal múlta alul az egy évvel korábbi szintet.

Majdnem tizedével csökkent a forgalomba helyezett új személygépjárművek száma Magyarországon 2022-ben 111 524 darab új személygépjárművet helyeztek forgalomba , 8,5 százalékkal kevesebbet 2021-hez képest – közölte korábban a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete (MGE).

Azzal számolnak, hogy az év első néhány hónapjában érdemi fordulat nem várható a használtautó-behozatalban, 2023 második negyedévétől várható a piac újbóli élénkülése, mert a chiphiány hatásainak gyengülésével Európa-szerte fokozatosan visszaépül az újautópiaci kínálat. A lecserélt járművek a használtautó-piacokon is növeli majd az elérhető kínálatot.