Túl sok trükközésre sem lesz lehetőség, mivel a fogyasztóvédelmi hatóság is a kötelező akciózással érintett üzletek sarkára lép: júniustól szeptember végéig a vásárlók érdekében a hatóság emberei folyamatosan ellenőrzik majd az árképzés és a kapcsolódó tájékoztatások szabályosságát. Ha a boltos jogszabályt sért, a naponta többször is kiszabható bírság termékenként akár több tízmillió forintra is rúghat, sőt, a büntetés szigorúbb esetben legalább egy nap, legfeljebb fél év üzletbezárás is lehet.