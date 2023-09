A The Wall Street Journal értesülései szerint a Visa és a Mastercard is arra készül, hogy emeli a kereskedők hitelkártyadíjait az Egyesült Államokban. Ezek az emelések elsősorban az online vásárlásokat célozzák, és a tervek szerint októberben, illetve áprilisban lépnek életbe. Míg a Mastercard cáfolta a jelentést, a Visa egyelőre nem nyilatkozott.

A díjemelésekre várhatóan októberben és áprilisban kerülhet sor. A változások évente akár 502 millió dolláros többletköltséget jelenthetnek a kereskedők számára a CMSPI tanácsadó cég becslése szerint. A hírek hatására a Visa részvényárfolyama 1,1 százalékkal, a Mastercardé 1,3 százalékkal emelkedett meg.

A díjemelések várhatóan jelentős pénzügyi hatással lesznek a kereskedőkre.

A CMSPI szerint a kereskedők 502 millió dolláros éves többletköltséggel szembesülhetnek a változások miatt. A díjak két kategóriára oszthatók: magasabb lesznek a hálózati díjak és bankközi díjak is. Ezeket a tételeket a kereskedők fizetik, amikor egy fogyasztó hitelkártyát használ egy tranzakcióhoz. Várhatóan az amerikai fogyasztókra is hatással lesz a változás, amennyiben a kereskedők is árakat emelnek.

A Visa és a Mastercard gyakran érvelnek a díjszabásuk mellett azzal, hogy a befolyó bevételek segítenek ellensúlyozni a csalásmegelőzéssel és a technológiai innovációval kapcsolatos költségeiket. Mellettük a bankok a bankközi díjakból származó pénzt hitelkártya jutalomprogramok finanszírozására is fordítják.

Kemény perekre készülhet a Visa és a Mastercard

A kártyatársaságok nem először szembesülnek kritikával. Márciusban egy közel 20 éve húzódó bírósági ügyben erősítették meg, hogy a Visának és a Mastercardnak 5,6 milliárd dollárt kell fizetnie egy 12 kiskereskedőt tömörítő csoportnak a trösztellenes törvények megsértéséért – írja a fintech.hu.

A közelmúltban a Block, a Square fizetési platform anyavállalata a pert indított a kártyatársaságok ellen. A Block azt állítja, hogy a Visa és a Mastercard összedolgozva emelik meg az általuk kiszabott díjakat, ami a fogyasztók számára magasabb kiskereskedelmi árakat eredményez. A Block továbbá azt is állítja, hogy ezek a díjak „rendkívül összetettek, nehezen kiszámíthatóak és elkerülhetetlenek”.