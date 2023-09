Eddig sem volt titok, hogy Budapest kedvelt forgatási helyszíne Hollywood-nak: itt forgott többek között a 2018-as Vörös veréb című kémthriller Jennifer Lawrence főszereplésével, de a Szárnyas fejvadász 2049 futurisztikus világában is megbújik Budapest egy-egy szeglete.

Most újabb színészek érkeznek Magyarországra forgatási céllal: Alec Baldwin és Olga Kurylenko egy kémfilmben szerepelnek majd, míg Angelina Jolie a Maria Callas operaénekesnőről szóló életrajzi film címszerepében alakít – írja a Deadline és a Budapest Reporter. Július végén Ice Cube és Dave Bautista is itt forgatott, valamint a Netflix sprinterek világáról szóló dokumentumsorozatának egyik díszletét is a budapesti atlétikai vb adta – írja az Én Budapestem.

Bryan Fuller, aki április és június között Sigourney Waverrel és Mads Mikkelsennel forgatta első filmjét, egy, a Puskin moziban tartott mesterkurzusán azt mondta: azért szeret Budapesten forgatni, mert sok nagyon képzett helyi stábtaggal dolgozhatnak együtt, akik sokat hozzáadnak a munkához. Megjegyezte, tudomása szerint Budapest az egyik legnagyobb forgatási műhely Európában, sőt, még Londonnál és Berlinnél is nagyobb.

Hozzáteszi, Budapestnek sok arca van: míg az egyik sarokról Berlinnek tűnik, addig a másik Párizsnak, Londonnak vagy Rómának. A rendező első filmjében a magyar főváros New York fantáziaváltozata lesz.

A lap megjegyzi, hogy a rendező kijelentései nem alaptalanok: Angelina Jolie Fauda című filmjében a IX. kerületi József Attila lakótelepből csinált brüsszeli bevándorlónegyedet, míg például az 1995-ös Evita című filmben Buenos Aires-ként szolgált az Andrássy út, az Alkotmány utca és a Keleti pályaudvar.

Sok sztár távol marad a sztrájk miatt

A május elején kezdődött amerikai forgatókönyvírói sztrájk miatt azonban több produkció gyártása is leállt világszerte, köztük Magyarországon is. A magyar nagydíj alatt kezdték el például Joseph Kosinski Forma-1-es filmjét, ami szintén a sztrájk miatt állt le. Olyannyira, hogy vélhetően már nem is lesznek érdemi munkálatok vele hazánkban.

Magyarországon forgott továbbá a Dűne első része is, ahogy a második is itt készül – a sztrájk miatt némi csúszással.