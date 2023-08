Mint azt korábban Helmut Marko, a Red Bull Forma–1-es csapatának vezetője bejelentette, 2023 végén az istálló testvércsapata, az Alpha Tauri névadó szponzort vált.

A Red Bull vezetősége állítólag nem elégedett a divatipari márkával köttetett fúzióval, ugyanis sokkal kevesebb bevételt hozott a konyhára, mint azt remélték. A 2020-ban létrejött megállapodás tehát most felbomlik, és egyelőre annyi biztos, hogy nem térnek vissza a Torro Rosso névhez, mert abból nem lehet elegendő pénzt csinálni, márpedig a Red Bull pénzt akar.

A hírek szerint azonban Markóék már ki is nézték az új partnert, aki a Racing News 365 információi szerint nem más mint a Hugo Boss. Azt írják, hogy Daniel Grieder – aki a Mercedes-Tommy Hilfiger partnerségben is főszereplő volt, de 2021 óta már a Bossnál dolgozik – új célközönséget szerezne a piacon, s szívesen tenné ezt továbbra is a száguldó cirkuszban. A Racing News továbbá azt is írja, hogy még az Alpha Taurit is felvásárolná.

A Alpha Tauri vezetősége meglehetősen komoly magabiztossággal nyilatkozik az ügyről:

„Különböző cégekkel egyeztetünk, szerencsére nagy az érdeklődés a Scuderia Alpha Tauri iránt. Egyelőre még semmi sem biztos, semmit sem írtunk alá, és ez nem is fog megtörténni pár napon belül. Bele fog telni pár hónapba, mire mindent véglegesítünk"

– közölte Franz Tost csapatfőnök.

A helyzetet némileg bonyolítja még az is, hogy állítólag több komoly vevő is akadt, aki nem a szponzorációért, hanem magáért a csapatért adott volna jelentős mennyiségű pénzt, az érdeklődök között volt, aki nem sajnálta volna az 1 milliárd dolláros vételi díjat sem. Azonban a Netflix Drive to Survive című sorozata olyan őrületet generált a sportág körül, hogy üzleti öngyilkosság lenne most megválni egy csapattól.