Az utolsó, ám talán a legfontosabb állomásához érkezett a SPAR és a K&H Hungaricool termékversenye. A szakmai zsűri április közepén már döntött arról, hogy melyik az a kilenc győztes kisvállalkozás, amelyek termékeit prezentálják az INTERSPAR áruházak kínálatában, ezáltal országosan elérhetővé válnak a vásárlók széles köre számára.

A Hungaricool a győztesek kiválasztásával még korántsem ért véget, sőt a győztes vállalkozások most a verseny legnagyobb erőpróbája előtt állnak: hamarosan kiderül, hogyan birkóznak meg a beszállítóvá váláshoz elengedhetetlen szintlépéssel.

Óriási szintlépés vár a Hungaricool győzteseire

A verseny ezen szakaszában már létrejöttek a kereskedelmi megállapodások, a legfontosabb most a vállalkozók hozzáállása – tájékoztatta a Napi.hu-t a SPAR Magyarország. Kiemelték:

a mostani szakaszban a felkészítés és a mentorálás kimondottan összetett folyamata vár a versenyzőkre. Ez egy gyorsítópálya, amit elég megterhelő befogadni és jól értelmezve felhasználni a napi működés során.

„A felkészítésünk és a mentorálásunk kifejezetten összetett folyamat. Egyrészről az ország legkiválóbb kisvállalati szakértőit vonjuk be egy-egy téma során, másrészről a SPAR belső dolgozói is aktív részesei a folyamatoknak, mivel a SPAR belső tudása az ő kezükben van” – hangsúlyozta Tollas Attila, a SPAR regionális beszerzési csoportvezetője. A felkészítés

a logisztikán,

a beszerzésen,

az értékesítésen,

a pénzügyön,

a marketingen,

a versenyjogi ismereteken át

kiterjed a minőségügyre is.

A mentorálási folyamat során a Hungaricool nyertesek széleskörű rálátást és szaktudást kapnak ahhoz, hogy egy jól működő minőségbiztosítási rendszert építhessenek ki és tarthassanak fent.

A termék kiváló minősége a legfontosabb

A minőségügy kiemelten fontos a SPAR számára. Éppen ezért a nyertesek a mentorálás keretein belül már a gyártási körülmények feltérképezése során is praktikus tanácsokat kapnak a magas minőségű és biztonságos termékek előállítása érdekében.

A nyertes termékeket külső laboratóriumokban is megvizsgáltatják a szakemberek, mely vizsgálatok során meggyőződnek arról, hogy a termékek megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak, hogy biztonságos élelmiszerek kerüljenek az üzletek polcaira. A helyszíni szemle során ellenőrzik a gyártóüzemek higiéniai körülményeit is a gyártás során.

A mentorálás kiterjed továbbá a címkeellenőrzés folyamatára, mely fázisban támogatják a pályázatban résztvevőket annak érdekében, hogy a termékek címkéje maradéktalanul megfeleljen a hatályos uniós és hazai jogszabályi előírásoknak.

Ezek mellett a győztesek minőségügyi oktatásban is részesülnek, mely során tovább bővíthetik szakmai tudásukat élelmiszeripari jogszabályokról és iránymutatást kérhetnek szakértőktől.

Jó alapra építkezhetnek a cégek

Azoknak a győztes vállalkozásoknak a számára, amelyek megugrották az eddigi kihívásokat, már egyenes út vezet a polcokra. Ezen szakaszban a mentorok már kellő mértékben ellátják a nyerteseket olyan tudással és információkkal, amelyek eredményeképp gördülékeny beszállítókká válnak. Emellett pedig a legfontosabb: életben maradnak ebben a gyorsan forgó világban.

A SPAR szigorú feltételeket támaszt a forgalmazott élelmiszerekkel szemben. Nem elég, hogy a zsűrizett termék megfelelt ezeknek az elvárásoknak, biztosnak kell lennünk abban is, hogy a kiválasztott győztes folyamatosan, bármikor képes hozni ezt a szintet.

„Tapasztalataink alapján elmondhatjuk, hogy a pályázók teljes elhivatottságuk mellett minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy a SPAR által támasztott követelményeket teljesítsék. A győztesek minden esetben rendelkeznek HACCP-vel és a gyártáshoz szükséges engedélyekkel” – emelte ki Kardos Renáta, a SPAR regionális minőségbiztosítási munkatársa.

„A Hungaricool program már olyannyira ismertté vált, hogy a pályázók tudják mire vállalkoznak, ezért egyre felkészültebbek.” – egészítette ki Tollas Attila.

A termékeket tekintve egyre egyedibb és különlegesebb pályázatok érkeznek. A korábbi évek tapasztalatai alapján elmondható, hogy precízebbek a termékcímkék, az üzemeket tekintve a gyártástechnológia fejlettebb, illetve a gyártók követik azon elvet, hogy olyan termékeket állítsanak elő, amivel ki tudnak tűnni a versenytársaik közül – összegezték az eddigi tapasztalatokat a SPAR képviselői.

A szintlépéshez elengedhetetlen a pénzügyi tudatosság

A minőséggel, az értékesítéssel és a címkézéssel kapcsolatos ismereteken felül szükség van a versenyzők pénzügyi edukációjára és a hosszútávú és fenntartható finanszírozás kialakítására. A szintlépéshez elengedhetetlen pénzügyi mentorálást a Hungaricool termékversenyhez csatlakozó K&H Bank szakértői csapata aktívan támogatja.

A SPAR Beszállítói Akadémián a Hungaricool győztesek minden szükséges tudást megkapnak, amelyre szükségük lehet az eredményes szintlépés érdekében Kép: Spar Magyarország

A Napi.hu megkeresésére Rammacher Zoltán, a K&H kkv marketing és értékesítés támogatás vezetője kiemelte: „A győzteseket személyre szabott pénzügyi tanácsadással és finanszírozással segítjük, hogy teljesíteni tudják a SPAR felé vállalt kötelezettségeiket. A programba való bekerülés hatalmas ugrás a vállalkozásoknak, hiszen az addiginál lényegesen többet kell gyártani, de adott esetben kapacitásbővítésre, a gyártási folyamat fejlesztésére is szükség lehet, mely beruházások kivitelezéséhez jelentős pénzügyi forrásra van szükség.

Célunk a pénzügyi edukáció erősítése, ezért a SPAR Beszállítói Akadémián, a két napos K&H pénzügyi tervezés tréningen a szintlépéssel járó pénzügyi kihívásokra készítjük fel a vállalkozásokat. Itt megismerhetik többek között a tudatos pénzügyi és cash-flow tervezés alapjait, ami azért különösen fontos, mert a megnövekedett költségek hamarabb jelentkeznek a bevételnél, ami könnyen likviditási gondokat okozhat. Emellett adózási kérdésekben, áfa fizetéssel kapcsolatban is felkészítjük őket, valamint betekintést kapnak a banki finanszírozás pénzügyi alapjaiba is”.

A K&H pénzügyi tervezés tréningen résztvevő Hungaricool győztesek gyakorlati segítséget is kapnak: átadják nekik a tervezéshez szükséges alapvető táblázatokat, kalkulátorokat, melyek használatát könnyen be tudják építeni a napi rutinjukba.

A győzelem már garantált, de a tartós sikerhez még kevés

A bejutás a SPAR polcaira hatalmas lehetőség, de egyben kockázat is a vállalkozók számára. A kockázatok kivédése érdekében nagyon fontos, hogy megfelelően legyen megtervezve a termelés és a logisztika, valamint az ehhez szükséges pénzügyi háttér.

A jelenlegi, kihívásokkal teli gazdasági környezetben nehezebb a megfelelő árazási stratégia kialakítása, ezért sokkal gyakrabban ellenőrizni kell a tervezés és a megvalósulás sarokszámait.

„Az előző évad versenyzőitől azt a visszajelzést kaptuk, hogy a SPAR polcain való megjelenés, valamint a Hungaricool által lehetővé váló médiamegjelenések országos szintű ismertséget hoznak olyan termékeknek is, amelyeket ezt megelőzően csak lokális piacon vagy csak online értékesítettek.

A SPAR felé vállalt kötelezettségek mellett érdemes a termelési volumenben erre is előre felkészülni, hiszen a termék ismertségének hirtelen növekedésével az online értékesítés is kiugró eredményeket és akár új partnereket is hozhat” – tette hozzá a K&H szakértője.

A cikk megjelenését a SPAR Magyarország támogatta.