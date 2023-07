Már tavaly nyáron megközelítette a 2019-es csúcsszámokat az IBUSZ-szal külföldre utazók száma, idén az előfoglalásoknál a tavalyi utaszám további 15 százalékkal emelkedett, éves szinten mintegy százezer magyar utazik velük – mondta a Napi.hu-nak Termes Nóra, az IBUSZ Utazási Irodák Kft. hálózati- és marketing igazgatója.

Tavaly még az orosz-ukrán háború kitörését, és a forint euró árfolyamának ingadozását is érezni lehetett a turisztikai szektorban. 2022 őszén az energiaárak emelkedéséről szólt minden és mi is arra számítottunk, hogy idén óvatosabbak lesznek a magyarok, de nem ez történt – tette hozzá a szakember.

A KSH is elájult a számoktól 2023 első negyedévében a magyarok 4,4 millió alkalommal utaztak külföldre, 29 százalékkal többször, mint egy évvel korábban – ez derül a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adataiból is. Emelkedett a költési hajlandóság is, az egy évvel korábbi adatokhoz képest 57 százalékkal többet, 252 milliárd forintot költöttek utazásaik során a magyar turisták. A növekvő utazásszám mellett a tartózkodási idő is számottevően, 36 százalékkal nőtt, mindez az általános árszínvonal-emelkedéssel együtt eredményezte az elköltött összeg jelentős emelkedését. Január és március között a legtöbbet ausztriai pihenésre költötték el az utazók – 56 milliárd forintot –, de számottevők voltak a Németországba és a Szlovákiába látogatók költései is, 33 milliárd és 19 milliárd forintot hagytak utóbbi két országban.

Úgy pörögtek az előfoglalások, mint még soha

A tavaly év végén és az idei év elején a vártnál lényegesen nagyobb kereslet zúdult az irodáikra. Az előfoglalási akció keretében március 31-ig adtak attraktív 15 százalékos kedvezményeket és árgaranciát is vállaltak a nyári utazásokra azoknál, akik befizették a nyaralás árának a 40 százalékát.

A 10-15 százalékos áremelkedést tudomásul vették az utazni vágyók, sőt a tapasztalatok szerint a magasabb kategóriák irányába mozdultak el – mondta Termes Nóra. Aki eddig apartmant választott a nyaralásához, az most szállodai félpanziós ellátás mellett döntött és megugrott a magasabb kategóriájú szállodák iránt is a kereslet. Egy olcsóbb desztináció helyett egy drágább nyaralást választottak a tengerpartot és a napsütést kedvelők.

Termes Nóra szerint idén a vakációra indulók átlagosan 25-30 százalékkal fizettek többet a nyaralásért, mint tavaly, ez részben az áremelkedés és a kategóriaváltás miatt történt.

Van, ahol telt ház van

Vannak olyan desztinációk, amikre most nincs hely. Ha valaki a napokban szeretne például Krétára vagy Rodoszra utazni, szeptembernél előbb nem tudnak utazást kínálni számára.

Az IBUSZ specialitása Görögország, abban piacvezetők és újabb és újabb desztinációkat indítanak. Jelenleg is hét görög szigetre és négy szárazföldi üdülőpontra utaztatnak. A második favorit Törökország, a harmadik legnépszerűbb desztináció a magyar utazók körében pedig Spanyolország.

Idén a korábbinál is nagyobb sláger volt nyár elején Spanyolország, és mivel eddig ott nem voltak ilyen volumenű lekötött kapacitásaik, ezért bővítettek – mondta Termes Nóra. Kedvelt spanyol üdülőhely Mallorca, Costa Brava, Costa Dorada, ez utóbbi kettő azért, mert innen valamivel több mint egy óra autózással Barcelona is elérhető. De Costa del Solt is szeretik a magyarok, ez pedig Andalúzia hangulata és a csillagtúrák miatt is népszerű – sorolta.

Júniusban aztán megint Törökország lett a felkapottabb, és mivel Spanyolországban elfogytak a helyek, ezért ide még tudtak utazásokat kínálni.

A kapacitásbővítéskor a szűkebb keresztmetszet inkább a repülőjegy – tette hozzá a szakember. Jelenleg hetente húsz chatergépük száll fel a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről, ezek 180 férőhelyesek, de hangsúlyozta ilyenkor már plusz charter gépet üzemeltető társasággal szerződni képtelenség, ezért fapados járatokon próbáltak plusz férőhelyet szerezni az utasaiknak. Vannak, akik pedig a buszos utakat kedvelik, Görögországba a szárazföldi területre heti három buszt indítanak, járatonként 70 fővel.

200 ezertől a csillagos égig

Az idei árakkal kapcsolatban elmondta:

Görögország repülővel, apartmanban ellátás nélkül 200-220 ezer forintba kerül. Most ez last minute akcióban lényegesen olcsóbb, körülbelül 150 ezer forint, ha valaki néhány napon belül indulni tud. A görög szállodákban egy fő 350-400 ezerért nyaralhat, akciósan 300-320 ezer forintért is vannak már nyaralások.

repülővel, apartmanban ellátás nélkül kerül. Most ez akcióban lényegesen olcsóbb, körülbelül ha valaki néhány napon belül indulni tud. A görög szállodákban egy fő nyaralhat, akciósan 300-320 ezer forintért is vannak már nyaralások. Törökországban egy exkluzív ötcsillagos szálloda 400-500 ezer forintnál kezdődik, de határ a csillagos ég.

egy exkluzív ötcsillagos szálloda forintnál kezdődik, de határ a csillagos ég. Spanyolországban a 4 csillagos szálloda félpanziós ellátással is körülbelül 380-450 ezer forintba kerül.

Lehet tombolázni is Évek óta népszerű, főleg az IBUSZ törzsutasai körében a Mediterrán tombola. Ennek keretében még a last minute áraknál is kedvezőbben lehet utazni, bizonyos feltételekkel és kompromisszumokkal. Például augusztusban egy török-, spanyol-, vagy görögországi nyaralás repülővel és all inclusive ellátással 270 ezer forintba kerül. A tombolázóknak már januárban résen kell lenni, és le kell foglalni nyaralásaikat, mert a rendelkezésre álló férőhelyek hamar elfogynak.

Most egy kicsit befékeztek a magyarok költései

A fergeteges előfoglalás után, a főszezon már nem megy úgy, mint amire számítottak, némi megtorpanást észlelnek, jelenleg, nincs az az óriási boom.

A magyar lakosság elkezdte visszafogni a költéseit, nem tolonganak egyelőre a fennmaradó helyekért, de ez még változhat július végén-augusztus elején, a kiemelt főszezonban

– fogalmazott Termes Nóra.

A jövőre nézve várakozásokkal vannak tele, ősszel és télen a városlátogatások és a körutazások népszerűek. A téli egzotikus utazások ára pedig borsos, ezt nem mindenki engedheti meg magának, ugyanis fejenként 700-800 ezer forintnál indulnak. A jövő nyárnak pedig minimum akkora kapacitásokkal indulnak neki, mint idén.