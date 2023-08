Az utasok elégedettek a fejlesztésekkel, és valószínűleg az árakkal is, mert június elejétől már 2500 hamburgert és 4375 korsó sört fogyasztottak el a Balaton InterCity-járatain – írja a VG.hu.

A turisztikai szezon alatt naponta 124 olyan járat közlekedik, amelyiken megtalálható az utasellátó-szolgáltatás, köztük bisztró- vagy étkező-, illetve háló-, valamint fekvőhelyes kocsi.

A tíz étkezőkocsiból hat kívülről és belülről is megújult ezzel az utasok is teljes mértékben elégedettek, a Budapest és Keszthely között közlekedő étkezőkocsis szerelvényeken a magyar fogások mellett streetfood ételek is találhatunk.

Mennyi az annyi?

Idén nyáron a Start Burgerért 1690 forintot kérnek el, 2022-ben ez még csak 1490 forint volt, így 13,4 százalékos áremelkedésről beszélhetünk.

Ugyanennyit kell fizetni a Classic és Vega Burgerért is, a menü pedig – hasábburgonyával, 0,5 literes csapolt sörrel vagy félliteres szénsavas üdítővel, vagy ásványvízzel 2470 forint.

Sörökből számos termék közül választhatunk:

a csapolt Soproni Klasszikus (0,5 l) 680,

a dobozos Soproni Klasszikus (0,5 l) 590,

az üveges Peroni (0,33 l) 620,

a dobozos Gösser Natur Zitrone 2 százalék (0,5 l) 590,

az üveges Mort Subite Kriek (0,25 l) 890,

az üveges Edelweiss (0,5 l) 890,

az üveges Leffe Blonde (0,33 l) 1090,

az üveges Fűtőház Sörfőzde M61 Nohab ALE (0,33 l) 1690,

a dobozos Soproni 0,0 százalék (0,5 l) pedig 590 forint

a büfékocsiban.