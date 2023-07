Értelmes ország így nem adóztat

Pontosan ma egy éve annak, hogy Novák Katalin köztársasági elnök 2022. július 18-án aláírta az új kata törvényt, majd a kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló új szabályokat még aznap ki is hirdették a Magyar Közlönyben. Emlékezetes, egy esztendővel ezelőtt komoly utcai tiltakozásokat váltott ki a kata kivezetése, azonban a demonstrációk elhaltak, a változások pedig tavaly szeptembertől életbe léptek. De vajon mi történt az elmúlt egy esztendőben? A mögöttünk hagyott időszak feldolgozásában Ruszin Zsolt, a Magyar Könyvelők Országos Egyesülete (MKOE) alelnöke, valamint a két nagy futárcég, a Wolt és a Foodora segített.

Felnégyelve

A katát felnégyelték, majd az élettelen torzóra rámutattak, itt az új kata

– foglalta össze a Napi.hu-nak az elmúlt egy év tapasztalatát Ruszin Zsolt.

Az MKOE alelnöke felidézte, például még mindig nem derül ki az egy éve elfogadott törvényből, hogy a katás vállalkozó tovább értékesíthet-e egy általa vásárolt terméket, vagy szolgáltatást. De az sincs meghatározva, hogy melyik az a gazdasági társaságokkal körbelengett szektor, amelyik szolgáltathat magánszemélyeknek, példaként felhozta az egészségbiztosítási pénztárakat, illetve a gépjárműoktatást. Komoly problémákat szülhet ez a felállás, főleg annak tükrében, hogy nem katásként ötszörös-hatszoros lesz az adója.

Drogelvonás

Vegyünk egy jó minőségű teljesítményfokozó drogot! Drogozzuk be vele az egész gazdaságot, majd pedig hirtelen, egyik-napról a másikra vonjuk meg ezt a drogot

– mondta Ruszin Zsolt arra a felvetésünkre, hogy a kata kivezetése végül segített-e a költségvetésnek.

Egyébként a szakértő drogelvonási tünetként nevezte meg, hogy a kata kivezetésekor vállalkozók jelentek meg a Margit hídnál, ugyanakkor sokkal súlyosabb behatás érte a középvállalkozásokat.

Ezek a cégek szívták fel ezt a felfokozott teljesítményt, amit aztán kedvezően adózott, általában nagy hozzáadott értékű szolgáltatás keretében értékesítettek a piacon.

Az informatikától kezdve a rövidtávú szállítmányozásig bezárólag.

Magasabb adó, jobb egészségügy – Dániában Hazánkkal szembeni ellenpéldaként Dániát hozta fel, ahol egy fodrász a bevételeinek ugyan körülbelül a negyven százalékát adózza le, magas a szolgáltatásokon lévő adók mértéke, azonban cserébe globális szinten az egyik legfejlettebb egészségügyet, oktatást és szociális szektort működtetik az országban. Ezzel szemben mikor hazánkban az állam magasabban adóztatta volna az állampolgárokat, csak az adóelkerülési kedv növekedett. Jellemző, hogy amikor a Horn-kormány még a kilencvenes években 36-ról 18 százalékra csökkentette a társasági adó mértékét, az abból származó bevétel nem változott. Azaz, ezt a szintet már több vállalkozás hajlandó volt megfizetni, többen érezték igazságosnak.

Ruszin Zsolt azt is kiemelte, hogy a 2022-es kampányra igazított intézkedések, az adóvisszatérítések, vagy épp új adókedvezmények bevezetése, csak a választókban kialakult kép eltorzítását szolgálták, a fekete leves pedig 2022 nyarán érkezett. Azóta pedig több megszorító intézkedést is bevezettek, ami közvetlenül érintette a kisvállalkozókat, többek között a cégautók adójának száz százalékos emelésével, vagy épp a népegészségügyi termékadó emeléssel.

Tizennégyezer vállalkozó nem vallott

Az MKOE alelnökének becslései alapján

a kata kivonása óta körülbelül százezer vállalkozás kószál könyvelő nélkül a gazdasági térben.

Ez rendkívül kockázatos a számukra, hiszen a személyes vagyonukkal felelnek, ha átlépik az áfaküszöböt, vagy nem tartanak be valamilyen határidőt.

Ruszin Zsolt adatigénylésére válaszul az adóhatóság arról tájékoztatott, hogy

összesen 14 320 darab elmulasztott szeptember havi 2258 jelű járulékbevallás szerepel a NAV nyilvántartásában a 2023. április 30-ai adatok alapján.

A szakértő szerint nem valószínű, hogy a többi hónap esetében bármilyen pozitív irányú változás történt volna – utalt arra a szakértő, hogy több mint tizennégyezer vállalkozó több mint hét hónapja nem tett eleget az alapvető mulasztásának.

Hol van már a négyszázezer?

A NAV továbbá azt is közölte, hogy az új kata törvény szerint 2023. január 12-ig történt bejelentéseket figyelembe véve a kisadózó egyéni vállalkozók száma: 145 638 fő. Ez azt jelenti, hogy komoly mértékű a visszaesés a Pénzügyminisztérium által korábban közölt négyszázezres számról.

Egyéni vállalkozók egyes csoportjainak számadatai (fő) a 2023. január 12-éig elfogadott bejelentések alapján:

egyéni vállalkozó: 568 191,

tevékenységüket szüneteltető egyéni vállalkozók: 87 980,

Kkata-alanyiságot választók: 145 638,

tevékenységüket szüneteltető kataalanyok: 16 960,

az egyéni vállalkozói átalányadó alanyai: 245 047,

tevékenységüket szüneteltető, egyéni vállalkozói átalányadózók: 23 187.

Pedig a magyar vállalkozói rétegnek úgy kellett volna a katás rendszer, mint egy falat kenyér

– szögezte le, hozzátéve: ahol automatizált, fix összegű a társadalombiztosítás befizetése, és egy számlára lehet fizetni a járulékokat. S lehet, hogy ezeket néhány év múlva mégis bevezeti a Pénzügyminisztérium, de ez csak eső után köpönyeg lesz.

Értelmes ország így nem adóztat

– zárta le Ruszin Zsolt.

A biciklis futárok lovaglása

A tavalyi tüntetések kétségkívül egyik legszimbolikusabb mozzanata volt a biciklis futárok aktív szerepvállalása. A kata szabály őket is érintette, de vajon mi a helyzet azóta?

A kisadózó vállalkozók tételes adója (kata) tervezett módosítása ellen tiltakozók a Margit híd pesti hídfőjénél 2022. július 12-én. Kép: MTI Fotó , Balogh Zoltán

Foodora: Van jövő!

Az utóbbi egy évben flottánk száma nem változott számottevő mértékben. A kata okozta bizonytalanság okozott némi lemorzsolódást 2022 nyári hónapjaiban, de ez őszre már visszaállt, és azóta is stabil a futárkodás iránt érdeklődők száma

– tájékoztatta a Foodora a Napi.hu-t.

Mint írták, a megváltozott gazdasági környezet ellenére is nagy tervekkel vágtak neki 2023-nak: májusban márkanevet váltottak és az új márka sikerében a közel négyezer futárpartnerüknek is nagy szerepe van. A cég kiemelte, hosszú távban gondolkodnak, és abban hisznek, hogy "a futárkodásnak nemcsak jelene, de jövője is van Magyarországon".

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy kata nélkül mennyivel nehezebb új munkaerőt bevonni, illetve a kollégák foglalkoztatását hogyan tudják segíteni.

A kata eltörlése után a fizetendő adóterhek egyéni helyzettől függően emelkedhettek, de akár csökkenhettek is, ha például valaki részidőben futárkodik – válaszolták. Elismerték, a kata okozta bizonytalanság okozott némi lemorzsolódást 2022 nyári hónapjaiban, de ez a tavaly nyár végi lépéseiknek köszönhetően hamar visszaállt, és azóta is stabil a futárkodás iránt érdeklődők száma.

A Foodora futárpartnerei szerződéses viszonyban állnak a vállalattal, vállalkozóként fő- vagy melléktevékenységként végzett futárkodás díjazásában nincsen különbség. A különbség a futárpartnerek kiadásaiban jelentkezik az állam felé történő adminisztráció során - a több futárkodással töltött óraszám magasabb díjazást, ezáltal több adóterhet is jelent. A megnövekedett megélhetési költségek mellett sokan választják - főállásuk mellé - a részmunkaidős futárkodást

– írták.

Tizennyolc százalékos emelés

A cég futárpartnerei – döntő többségben egyéni vállalkozói – szerződéses viszonyban állnak a vállalattal, akárcsak a kata törvény módosítása előtt.

A kata után a Foodora futárainál a legnépszerűbb alternatívává az átalányadózás vált, ami azonban megnövekedett könyvelői terhet és élethelyzettől függően megnövekedett adóterhet is jelentett.

Ezért 2022 augusztus végén átlagosan 18 százalékkal megemeltük a futárdíjazást. Így összesen többet emeltünk, mint az akkor a futárpartnereknél keletkező többletadók összege

– írták.

Wolt: még nem tudni, mekkora terhet kapnak a nyakukba a futárok

A Wolt jelenleg több mint hétezer futárral dolgozik együtt, akik nem munkavállalói a cégnek, hanem szerződéses partnerei. Maguk dönthetik el, mikor és mennyi feladatot vállalnak. Közülük nagyon sokan csak ideiglenesen választják ezt a tevékenységet, ezért folyamatos a cserélődés, de az aktív futár partnerek összlétszáma az elmúlt egy évben növekedett, amit a Wolt szolgáltatási területeinek bővülése is igényelt – tájékoztatta portálunkat Tajta Ákos.

A Wolt regionális ügyvezető igazgatója hangsúlyozta, a Wolt Magyarország Kft. kezdettől fogva támogatta a futár partnereket abban, hogy minél zökkenőmentesebb legyen az átállásuk a katás adózási rendszerről.

Cégünk az általányadózást javasolta mindazoknak, akik korábban egyéni vállalkozóként a katás rendszer szerint adóztak. Az általányadózással kapcsolatban tájékoztató anyagokat készítettünk a futár partnereknek és bevezettünk számukra egy kompenzációs rendszert is

– tette hozzá.

Tajta Ákos közölte, egy átlagos futár partnerük havonta 43 órát dolgozik a Wolt számára, ami szerinte egyértelműen arra utal, hogy a futár partnerek döntő többségének nem a Wolt platformjáról vállalt futárfeladatok ellátása az egyetlen bevételi forrása, sokaknak van esetleg egy főállása is.

Ez azt is jelenti, hogy valószínűleg a legtöbben még csak mostanában merítették ki, vagy fogják kimeríteni az általányadózókra vonatkozó adómentes keretet, és majd csak a következő negyedéves adóbevallásnál szembesülnek azzal, hogy ténylegesen mekkora adóterhet jelent számukra az általányadózásra való átállás. Ezért egyértelműbb következtetéseket majd csak egy teljes adóév végén lehet levonni az új rendszer futár partnerekre gyakorolt hatásairól

– figyelmeztetett a regionális ügyvezető igazgató.