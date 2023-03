Italban, csészében mérve nem, alapanyag-mennyiségben azonban érzékelhető a kávé értékesítésének csökkenése itthon.

A magyar piac hozzávetőleg 65-70 milliárd forint értéket képvisel, ezen belül pedig nagyjából 19 millió kilogramm kávé fogy évente.

A magyar piac szépen simul az európai trendekbe, a pandémia előtti csúcs után szignifikáns csökkenés mutatkozott, de egyáltalán nem biztos, hogy ez csak a koronavírus-járvány hatása volt – számolt be a vg.hu.

Az elmúlt évtizedben nagyot fejlődött az otthoni kávéfőzés technológiája, a kapszulás termékek előretörése, valamint a fogyasztók számára elérhető, egyre jobb minőségű automata és félautomata berendezések nemcsak javították az otthoni presszókávéélményt, hanem gazdaságosabbá is tették az italhoz szükséges alapanyag felhasználását, biztosítva ezzel a kávétermelés fentarthatóbbá tételét.

A technológia fejlődése azonban hatással van a vendéglátóiparra is – a kávéélmény említett javulása miatt nagyon elszakadt az otthon készített ital ára a vendéglátóipari áraktól.

Itthon a fogyasztók részben rendkívül árérzékenyek, részben pedig koncentrálnak az értékes alapanyagra, és hajlandók megfizetni.

A technológia fejlődése, ezen belül a kapszulás eszközök fejlődése mindent felülírt az ágazatban, ma sokkal markánsabban jelenik meg a kiskereskedelmi csatorna az értékesítésben, mint korábban.

Az átalakulást jelzi, hogy egy újnak nem nevezhető szereplő, a The Coca-Cola Company az utóbbi években az eddiginél nagyobb befektetést hajtott végre a területen azzal, hogy megvásárolta a brit a Costa Coffee márkát, míg a Coca-Cola HBC csoport résztulajdont, valamint forgalmazási jogot szerzett az olasz családi vállalkozás által létrehozott Caffe Vergnanónál.

Sokat segített, hogy a coffee to go piac felfutásával a kávézóláncok saját márkás, saját kiszereléses őrölt és szemes kávét is forgalmaztak, mind nagyobb sikerrel. A cél természetesen az volt, hogy a láncok kávéélményét haza lehessen vinni – az ugyanakkor más kérdés, hogy otthon biztosan nem állt rendelkezésre ugyanaz az őrlési technika, ugyanaz a kávéfőző-beállítás vagy ugyanaz a víznyomás, amellyel a boltihoz hasonló italt lehetne készíteni.

A kapszulák erre remek választ adtak, nemcsak gyors és egyszerű velük kávét főzni, hanem az élelmiszer-mérnököknek köszönhetően valóban a bolti kávéhoz nagyon hasonló élményt kínálnak.