A kisautók értékesítése az EU-ban csaknem a felére esett vissza 2011 óta, miközben SUV eladások a háromszorosukra emelkednek.

Ebben a hónapban befejezik a Ford Fiesta gyártását, amely kilenc generáción keresztül, 47 éve van jelen a piacon. Állítólag a Volkswagen Golf gyártása is hamarosan a végéhez közeledik.

Távolodás a kicsiktől

Az olyan népszerű kisautó-márkák, mint a Fiat 500 vagy a Mini, mára felfújt változatban érkeznek. Az eredeti, 1959-ben piacra dobott Mini méltó volt a névhez. A jelenlegi Mini ehhez képest kétszer annyit nyom, és több mint egynegyedével hosszabb.

Még a csúcskategóriás autógyártók is eltávolodtak attól, hogy kicsiben gondolkodjanak: a Porsche és a Ferrari kétüléses autókkal szerzett magának hírnevet, de most már nagy terepjárókat is árulnak.

Magasabbak, szélesebbek és hosszabbak

Az elmúlt 20 évben az EU-ban értékesített autók átlagosan több mint 200 kilogrammot híztak, ami az eredeti Fiat 500-as súlyának egyharmada. Az európai autók magasabbak, szélesebbek és hosszabbak lettek, miközben legálisan nem szállítanak több utast. A sport-haszonjárművek (SUV) egyre inkább uralják a városképet Helsinkitől Athénig.

Az autók méretbeli növekedése az öreg kontinensen elsőre furcsának tűnik, hiszen az európai családok egyre kisebbek.

Annak idején például az olasz szülőknek még átlagosan 2,3 gyermeket kellett bepréselnie egy Fiat 500-as hátuljába, amikor az 1957-ben megjelent. Most már csak átlagosan 1,3 gyermeket nevelnek az olasz családok és nagyobb autókkal járnak. Eközben az utcák nem lettek szélesebbek, és Európa célja a szén-dioxid-kibocsátás csökkentése. A nagyobb autók azonban általában többet szennyeznek.

Az új technológia, amellyel a benzinüzemű modelleket a zöld szabályoknak megfelelően állítják elő drága, bármilyen autó is legyen:

a gyártók könnyebben áthárítják a költségeket a drága nagy modellek vásárlóira, mint az olcsóbb kicsik esetében.

Kevés az európai kis elektromos autó

Elektromos jármű vásárlása (Európában 2035 után nem helyeznének üzembe új benzin- és dízelautót) gyakran azt jelenti, hogy egy közepes méretű autót kell vásárolni, tekintettel arra, hogy milyen kevés jó kis európai elektromos autó van a piacon.

A szabályozás szintén csökkentette a kisautók vonzerejét. A kötelező ülésmagasító használata mellett egy kisgyereket manapság már nem lehet bezárni egy kétajtós autó hátsó sorába. Azok a párok, amelyek korábban kisautóval rendelkeztek, gyakran ezt elektromos biciklire vagy rollerra váltottak, hogy a belvárosi szűk utcákon gyorsabban szlalomozhassanak, ráadásul Európában sok polgármester nem nézi jó szemmel az autózást.

Így az utakon a nagyobb járművek maradtak annak ellenére, hogy a döntéshozók megpróbálták lassítani az autók méreteinek növekedését a nehezebb modellekre kivetett adókkal – állapította meg írásában az Economist.