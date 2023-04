Talán meglepő, de a zeneiparban a szervezők már szerződéskötéskor átutalnak egy nagyobb összeget a fellépő előadónak, zenekarnak, és még a fellépés előtt teljesen kiegyenlítik a számlát. Ez évtizedekkel korábban is így volt, és valóban kissé faramuci a helyzet, ha belegondolunk, valaki például kifizeti egy ingatlan teljes vételárát, ám még nincs birtokon belül.

Baksai Péter, az Encore Production Kft. szakértője a Napi.hu kérdésére elmondta, hogy a mind a külföldi, mind a hazai előadók esetében valóban kifizetik a teljes gázsit, szinte minden alkalommal. Ha a koncert valamilyen okból elmarad, ám új dátumra költöztethető, akkor ez az összeg a teljesítésig ott marad az előadónál.

Ez még a kisebbik kár

Annyi bizonyos, hogy a koncert elmaradása az egyik legkényelmetlenebb szituáció, ami egy rendezvényszervezőt érhet. Ezeket a kellemetlen eseményeket két részre lehet bontani.

A kisebb káresemény azt jelenti, hogy a koncertet egy későbbi időpontra még el lehet halasztani. Ez szerencsére közös érdek, zenészek is alapvetően fellépni akarnak, és szeretnének hozzájutni a fellépti díjukhoz.

Hasonló az érdeke a szervezőnek is, hiszen a többletköltsége jóval kisebb egy később megtartott eseménynél, mintha az egész koncert ellehetetlenülne, és ha kötöttek biztosítást, a biztosító is megegyezésre törekszik, hogy a káreseményből fakadó biztosítási kárát minimalizálja.

Az ellehetetlenült koncert

Komolyabb gond akkor van, ha a koncert teljesíthetetlenné válik a művész hibájából (például turné közben felbomlik a zenekar, volt már ilyenre példa) akkor ez az összeg visszajár, és nyilván a szervező az egyéb veszteségét is követelni fogja a zenekar menedzsmentjétől.

Megeshet, súlyosan megbetegszik az előadó, ne adj Isten, elhalálozik, itt a biztosító nagyon alaposan megvizsgálja a körülményeket, megnézik a korábbi betegségeket.

Itthon kötelező az egészségügyi kérdőív Hazai fellépők esetén egyébként a biztosító elvárja, hogy a produkció kulcsszereplői kitöltsenek egy pár oldalas egészségügyi kérdőívet, melyek alapján a fennálló kockázatot jobban megismerik, valamint a meglévő és számukra veszélyt jelentő betegségeket a kockázat alól kiveszik. Ha szükséges, kisebb orvosi vizsgálatokat is előírhatnak, de ez annyira nem jellemző.

Amennyiben a szervező saját hibájából maradna el előadás, annak költségeiért csakis és kizárólag a hibát elkövető cég a felelős. De ez egy elég nagy tőkeigényű szakma, nem jellemző, hogy felkészületlenül, amatőr módon vágnának ekkora projektekbe gazdasági társaságok – mutatott rá Baksai Péter.

A koronavírus beleharapott a koncertiparba is

A koronavírus nagyban megváltoztatta a biztosítási feltételeket, a nagy biztosítótársaságok komoly veszteségeket szenvedtek el a járvány miatt, ami természetesen a biztosítási százalékok növekedését hozta magával. A növekedés másfél-kétszeresére növelte a szervezők ez irányú költségeit.

A biztosítások megkötésénél némileg eltér a folyamat külföldi vagy hazai fellépőknél.

A nagy külföldi művészekről, azok fellépéseinek kockázatairól a piac nagy szereplői kellőképpen tájékozottak, így ha a világturné egyik állomása Magyarországon lesz, a fellépő bevonása nélkül is aránylag egyszerű folyamat a biztosítási szerződés.

Korábban a Napi.hu megírta, hogy a világsztárok közül sokan szeretnek Budapesten koncertezni . A magyar főváros az idén is a hírességek célkeresztjében van. Itt volt Robbie Williams, jön a Guns n’Roses és a Depeche Mode.

A koncertszervező részéről nyilván a legfontosabb, hogy a saját hibáján kívül bekövetkező összes lehetséges esetre biztosítást kössön, valamint az ügynökséggel a szerződés ezen pontjait úgy állítsa össze - bár ebben túlságosan nagy mozgástere nincs -, hogy lehetőség szerint a bajban ne maradjon egyedül.

Nyilván a turné szervezőinek is érdekük a további közös munka a helyi, velük szerződésben álló, megbízható partnerekkel.

Vihar, eső, szél

Szót kell ejteni még az időjárás okozta esetleges vis maior helyzetekről. Ez leginkább a szabadtéri rendezvényeket, fesztiválokat érintheti.

Itt alapszabály, ha egy vihar, csapadékmennyiség, szélerősség elér egy olyan szintet, amikor a felelős hatóság az esemény beszüntetéséről dönt (Magyarországon ez a katasztrófavédelem), az már nagy valószínűséggel olyan időjárási körülményeket jelent, amelyek kapcsán beáll a biztosító fizetési kötelezettsége.

Történhetnek olyan váratlan dolgok, amelyek még biztosítási eseményként leírhatóak. Például, csőtörés volt az adott az épületben, és beengedő pontok fele megközelíthetetlen, de ajánlatos figyelni arra is, hogy nemzeti gyásznapokra ne szervezzünk koncertet.