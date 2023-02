A kormány 14 milliárd forintot csoportosít át az idei költségvetésben az ország- és vármegyebérletekre – derült ki a hétfő este megjelent Magyar Közlönyből.

A közlönyből az is kiderül, hogy 6 milliárdot a központi tartalékból, 8 milliárdot pedig szociálpolitikai menetdíj támogatásokból csoportosítanak át.

Az összesen 14 milliárd forintból

a vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítésére 3 milliárdot,

az autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások költségtérítésére 10,6 milliárdot,

míg az elővárosi közösségi közlekedés költségtérítésére 400 millió forintot

fordítanak.

Orbán Viktor jelentette be az új bérleteket

Május 1-jével buszra és vasútra egyaránt érvényes havi országbérletet és vármegyebérletet vezetnek be – jelentette be szombaton Orbán Viktor miniszterelnök. Évértékelő beszédében az árakat is elárulta:

a vármegyebérlet 9450 forintba,

a havi országbérlet 18 900 forintba

kerül majd. A MÁV-Volánbusz csoport még szombaton reagált is a bejelentésre: a cégcsoport szerint „korszakalkotó változás” az új bérletek bevezetése.

Az évértékelőt követően Pásztor Szabolccsal, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) docensével és Németh Dáviddal, a K&H Bank vezető elemzőjével értékeltük a miniszterelnök szombati beszédét.