A decentralizált pénzügyi rendszerek legfőbb előnye, hogy a tranzakciókban résztvevők között nincsenek közvetítők. Ennek innovatív informatikai megoldása a blokklánc, amely gyors, megmásíthatatlan, ezáltal biztonságos adattovábbítást tesz lehetővé. A jövő technológiáját képviselő blokkláncok – a pénzügyi szektor mellett – számos más iparágban is egyre elterjedtebbé válnak. A Mosaic Alpha Platform koncepciója 2021-ben született, a biztonságos online adattovábbítás, a magas kockázatot jelentő kriptovaluták, a szakértői támogatás és a felhasználóbarát felületkialakítás társításából. A globális virtuális térben a Binance blokklánc az egyik legstabilabb és legolcsóbb rendszer, amelyen átlagosan naponta sok millió tranzakció megy végbe. A Mosaic Alpha Platform mindezen együttes értékek miatt kapcsolódott ehhez a már működő rendszerhez.

Az ötlet és a fejlesztési környezet megvalósítása Vidákovics Attila és Molnár Péter nevéhez fűződik, akik olyan online felület megszületését vizionálták, amelyen átlagos pénzügyi ismeretekkel rendelkezők is képessé válhatnak kriptobefektetéseik menedzselésére. Épp ezért a most elindult platform megjelenése követi a hagyományos pénzügyi, banki alkalmazások során megismert struktúrát, illetve egyedülálló megoldásként, a felhasználók nemzetközi szinten is sikeres kriptokereskedők által összeállított befektetési kosarak közül választhatnak a felületen.

Az ethereum-kompatibilis blokkláncra fejlesztett alkalmazás iOS és Android felületekre egyaránt optimalizált.

Felhasználóbarát alkalmazás fejlesztése a cél

Vidákovics Attila ötletgazda hangsúlyozta: „A kriptovaluták árfolyamát nagy kilengések jellemzik és sokszor merültek fel a befektetésekkel kapcsolatos biztonsági anomáliák is. A mi célunk az volt, hogy egy megbízható, biztonságos, az átlag felhasználó számára könnyen kezelhető, felhasználóbarát alkalmazást fejlesszünk, amelyen sikeres kriptobefektetők által összeállított kosarakból választhatnak az ügyfelek. Mivel a rendszer decentralizált blokkláncon fut, így a felhasználók kripto pénztárcájában marad minden befektetett pénzeszköz, ami jelentősen csökkenti a biztonsági kockázatot. Az alkalmazás már elérhető és a legfrissebb adatok alapján a megjelenést követően már több mint 15 országból több 100 felhasználó kezdte el sikeresen a kriptokosarak vásárlását. Terveink közt szerepel a Mosaic Alpha kapcsán oktatásokat is szervezni országszerte, ami által tovább fokozható a pénzügyi tudatosság.”

„A világon kevés olyan blokklánc fut jelenleg, amely hibamentesen, vagyis leállás nélkül képes a tranzakciók lebonyolítására. A fejlesztési ciklus 15 informatikus több mint 20.000 munkaóráját emésztette föl. A most szerzett tapasztalatok azonban kiváló alapot adnak ahhoz, hogy terveink szerint 2024-ben a Mosaic Alpha saját blokkláncra költözhessen” – idézi a közlemény Molnár Péter blokkláncfejlesztőt.