Vukovich Gabriella irányítása mellett a KSH különös hangsúlyt fektetett a digitális átalakulásra és az adatokhoz való hozzáférés könnyítésére, az adatbiztonságra és az adatvédelmi szabályok betartására. 13 éve alatt Vukovich Gabriella kétségtelenül a KSH emblematikus alakjává vált – írja az Index.

A hivatal jövőbeni vezetője, Kincses Áron eddig mint a hivatal Szakstatisztikai Igazgatóságot irányító elnökhelyettese szakmai körökben elismert szakemberként meghatározó szerepet játszott a hivatal munkájában, jól ismeri a KSH belső működését és prioritásait.