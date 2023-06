Fabrizio Romano, az átigazolási hírek egyik legismertebb szakértője péntek délután a Twitter-oldalán közölte, hogy a Liverpool és az RB Leipzig közötti tárgyalások Szoboszlai Dominik szerződtetésével kapcsolatban már az utolsó fázisba érkeztek. Ez annyit tesz, hogy a két klubnak már csak a vételárban kell megállapodnia egymással, a legértékesebb magyar futballista részéről ugyanis nincsen akadálya a klubváltásnak.

Korábban arról szóltak a hírek, hogy a Newcastle United lehet a befutó, de azóta már a jóval patinásabb Liverpoollal boronálták össze a 22 éves középpályást. Ez mindenképpen többnek tűnik szóbeszédnél, ugyanis előbb Fabrizio Romano írt az üzletről, majd a BBC értesülését a liverpooli klub honlapja osztotta meg, ezzel megerősítették az előrehaladott tárgyalások tényét.

Negotiations between Liverpool and RB Leipzig for Dominik Szoboszlai are very advanced and progressing to the final stages. ????????⌛️ #LFC



Key points being clarified on the price between the two clubs. No issues on player side.



More to follow. pic.twitter.com/5p9b5PMbny