A Gesztenyeliget Integrált Szociális Intézmény Derekegyházi Ápoló Otthonának "kiváltása már régóta megoldandó probléma volt, hiszen a 18. század második felében emelt, egykori Károlyi-Weiss-kastélyban működő intézmény nem volt alkalmas a korszerű ellátás biztosítására". A fogyatékossággal élő százhúsz emberről gondoskodó intézmény rendkívül zsúfolt volt, emellett nem lehetett akadálymentesíteni a műemléképületet – tájékoztatta a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Csongrád-Csanád vármegyei kirendeltsége az MTI-t.

Az 1,079 milliárd forint uniós támogatással megvalósult projekt keretében az ellátottak részére Nagymágocson és Derekegyházon öt-öt korszerű, jól felszerelt és bútorozott ház épült.

Az ingatlanokba egyenként tizenkét ellátott, összesen százhúsz ember költözött be. Emellett mindkét településen egy szolgáltatóközpontot is létrehoztak, ahol napközbeni ellátást nyújtanak. A nappali ellátást és a támogató szolgálatot nemcsak a lakók, hanem más rászorulók is igénybe tudják venni. Ez utóbbi ellátási formához két speciális járművet is beszereztek a projektben.

A lakóotthonokban élők Nagymágocson kötött és hurkolt textíliákat gyártanak, parkgondozást és mosodai tevékenységet végeznek, Derekegyházon pedig a növénytermesztésben, parkgondozásban és mosodai tevékenységben vesznek részt – áll a közleményben.