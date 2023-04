Erdély legnagyobb és Románia második legnagyobb repülőterén évek óta gondot okoz a zsúfoltság. Most elsősorban az induló külföldi járatok utasterminálját növelik, 7200 négyzetméterrel, és két új beszállókaput is nyitnak, illetve a gépek parkolóját is megnövelik 9000 négyzetméterrel. Új beszállókaput nyitnak ugyanakkor az induló belföldi járatok számára is, melyek száma szintén megnőtt az elmúlt időszakban.

A mostani bővítés átmeneti megoldás, a repülőtér vezetése hosszabb távon újabb utasterminált építene - idézte a Monitorul de Cluj hírportál David Ciceo reptérigazgatót.

Rekordösszeget fordítottak tavaly infrastruktúrafejlesztésre Romániában



Minden korábbinál nagyobb összeget fordítottak tavaly a közúti és vasúti infrastruktúra, illetve a légi közlekedés és hajózás fejlesztésére, bővítésére Romániában - tájékoztatott a szállításügyi minisztérium.

A kolozsvári repülőtér vezetősége nemrég közölte, hogy az utasforgalom az első negyedévben meghaladta a járvány előttit: mintegy 600 ezer utas fordult meg a légikikötőben, hat százalékkal több, mint 2019 azonos időszakában, és 80 százalékkal több, mint egy évvel korábban. Számításaik szerint májusban elérhetik az egymillió utast, egy hónappal korábban, mint tavaly. A légikikötőben 2022-ben 2,26 millió utas fordult meg, idén a 3 milliót is meghaladja majd számuk.

A kolozsvári repülőtérről kilenc légitársaság üzemeltet járatokat több mint 50 úti célra. A nyári idényben újabb járatok indítását tervezik, és a meglévők is gyakrabban közlekednek majd.