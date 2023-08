Novembertől hatályba lép a harmadik országból érkező vendégmunkásokról szóló törvény, és addigra a kormányzat megszabja azt is, mely területeken mennyi vendégmunkás dolgozhat Magyarországon. Mivel folyamatosan jelentik be a különböző ipari beruházásokat, szükség lesz új munkaerőre.

Ahhoz, hogy minél jobban megértsük a helyzetet és elfogadjuk a változásokat, a minősített kölcsönbeadói engedéllyel rendelkező Menton Jobs két tulajdonos-ügyvezetőjével, Stasztny Viktorral és Horváth Tamással összeszedtük az ázsiai vendégmunkásokkal kapcsolatos legfontosabb tényeket és tévhiteket. (Két részes cikksorozatunk második része. Az első részért KATTINTSON IDE!)

Rendben, ázsiai vendégmunkások építették a katari stadionokat, de rólunk semmit nem tudnak! (Ez tévhit.)





használata több évtizedes távlatba nyúlik vissza. A Menton Jobs két vezetője a minél hatékonyabb tájékoztatás és integráció érdekében egyébként személyesen mérte fel és akkreditálta a kinti cégeket – mesélték. Az előszűrésnek csak az egyik feltétele, hogy kiválasszák azt a jelöltet, aki valóban dolgozni akar, őt tájékoztatni is kell a legapróbb részletekig arról, hogy mi vár rá a világ másik végén. Csak akkor lehet őt megtartani, ha jól, komfortosan érzi magát az új környezetében. Bár a kiválasztás folyamata üzleti titok, de annyit megtudtunk, a hazai minták Ázsiában nem működnek. Miután az Orbán-kormány kijelölte a minősített foglalkoztatókat, a kibocsátó országokban működő hr-cégek egyből jelentkeztek. Bár a magyar társadalom csak most szembesült ezzel, de az ázsiai vendégmunkások használata több évtizedes távlatba nyúlik vissza. A Menton Jobs két vezetője a minél hatékonyabb tájékoztatás és integráció érdekében egyébként személyesen mérte fel és akkreditálta a kinti cégeket – mesélték. Az előszűrésnek csak az egyik feltétele, hogy kiválasszák azt a jelöltet, aki valóban dolgozni akar, őt tájékoztatni is kell a legapróbb részletekig arról, hogy mi vár rá a világ másik végén. Csak akkor lehet őt megtartani, ha jól, komfortosan érzi magát az új környezetében. Bár a kiválasztás folyamata üzleti titok, de annyit megtudtunk, a hazai minták Ázsiában nem működnek.





Ennek érdekében például a Menton Jobs munkatársai minden egyes kirgiz munkavállalót online interjúztatnak a kérelem beadása előtt, hiába a helyi előszűrésnek.

Vietnamban még szigorúbbak a szabályok.

Kollégiumba költöztetik egy hétre a jelentkezőket. A kiemelés egyik oka, hogy így derítsék ki, milyen célból akarnak – például – Magyarországra jönni; erre még beépített embert is használnak. Az együttlakással sok olyan plusz információ derül ki, ami egy sima interjú során nem merülne fel. A másik indok pedig az oktatás. Az olyan apróságnak tűnő dolgokig, mint amilyen a vietnami papucsszabály; ugyanis hazánkban nem lehet abban dolgozni. Eltérő a szociális helységek használatának gyakorlata is – ha nem is három kagyló, de vécépapír helyett zuhanyrózsa van a toalett mellett arrafelé –, és a mosógép sem volt mindenkinél a mindennapok része. De nemcsak ezekről tanulnak, hanem hogy milyen lesz az éghajlat, milyen boltok vannak, milyen élelmiszereket keressenek, mit kell tudni arról a településről, ahol elszállásolják őket, mit érdemes ott megnézni. Egy teljes magyarországi napot lemodelleznek a számukra.





Stasztny Viktor felidézte, Vietnamban ismerték fel a maga valójában, hogy az országban milyen szakmai háttere van a munkaerő-kivitelnek, és hogy az a párezres magyar szám mennyire eltörpül a teljes kibocsátás mögött. A vietnami adminisztráció precíz, gondosan nyomon követik a vendégmunkás-milliók személyi aktáit, igaz, ez elengedhetetlen a globális piaci versenyben.





A toborzás népcsoportonként is eltérhet. Az indonézeknél például inkább vidékről és nem a nagy városokból igyekeznek munkaerőt szervezni, és leginkább a turistaparadicsomként ismert Baliról jelentkeznek a legtöbben. Valószínűleg ők jobban ismerik az európai szokásokat, embereket. Indonéziában egy hónapos felkészítés vár a jelentkezőkre. Horváth Tamás felidézte, ottjártukkor Egyesült Államokba készülő ápolónőket oktattak. Az oktatóközpontokban nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a vendégmunkások tudják, hova jönnek, tisztában legyenek például a közlekedésben tapasztalható különbségekkel.





A vendégmunkás-életformának több évtizedes kultúrája van a Fülöp-szigeteken is: a száztízmilliós lakosságból tízmillióan dolgoznak már külföldön, és az ország GDP-jének húsz százalékát adja a vendégmunkások által hazaküldött pénz. A filippínó munkavállalók szervezését is segíti az állam, káosznak nincs nyoma, a fluktuáció minimális, ezért is szeretik őket mindenhol a világon – mesélte Stasztny Viktor.

Ellepik városainkat, végérvényesen megváltoztatják a településképeket! (Ez tévhit.)





Leszögezte azt is, hogy addig nem jöhet be a vendégmunkás, amíg az alapokat nem ismeri. A tudását tesztelik kint, és a Menton Jobs interjúi során is. A szociálisan viselkedés elsajátítása fontos, de nemcsak egy Budapestre, hanem egy Dubajba készülő vendégmunkás számára is egyértelműsíteni kell, mi az, ami belefér otthon, és mi az, ami nem. Ám mielőtt nagyon megijednénk, ezek valójában olyan apróságok, mint az utcán történő hangos kommunikáció, a nyilvános orrfújás, vagy épp az út közepén való sétálgatás – aki a budapesti bulinegyedet ismeri, az tudja, hogy ezek szinte megugorhatatlan elvárásnak tűnnek a nyugatról érkező turisták egy jelentős részétől is.





Megtudtuk azt is, hogy a hazánkba érkező vendégmunkások képzettségi szintje bár eltérő, de általában a középfokú végzettség, a gyári tapasztalat, illetve az okostelefon-használat elvárás, ugyanakkor az is megfigyelhető, hogy sok esetben diplomások jelentkeznek fizikai munkára. Így könnyen lehet velük kommunikálni.





Sok mindentől függ, hogy mennyi ideig tart a vendégmunkaerő szervezése, például az idegenrendészet leterheltségétől is, de a Menton Jobs általában nyolc héttel számol. Igaz, ebben van az igények felmérése is, az összes papírmunka, valamint az is, hogy a kinti konzulátuson átvegyék a vízumukat az indulni szándékozók. Itt szintén vannak üzleti titkok, de elvileg

egy ügyes cég akár egy-két hét alatt munkába tud állítani harmadik országbeli munkavállalókat.

A két hónapos várakozás pedig ahhoz képest nem tűnik soknak, hogy a gyorsított eljárás kormányzati bevezetése előtt ez az időtartam akár nyolc-tizenkét hónap is volt.





A vendégmunkások szállásoltatásának körülményeit az idegenrendészet határozza meg, így szabálytalan például túl sok embert bezsúfolni egy családi házba. Horváth Tamás hangsúlyozta, alapvető emberi erkölcsi elvárás saját magukkal szemben is, hogy ne engedjék nyomorúságos körülmények közé a vendégmunkásokat. A szállásokat vagy ipartelepekre, vagy pedig a gócpontoktól távol jelölik ki, utóbbiakban a szálláshely-szolgáltató cégek profi segítséget nyújtanak. A tapasztalatok eltérőek. Nyugat-Magyarországon nem igazán tűnik már fel a jelenlétük, a már hivatkozott Mosonmagyaróváron például a helyiek közül nem sokan hiszik el, hogy több száz ázsiai vendégmunkás lakik a városban – ugyanis nem találkoznak velük. A helyiek jellemző módon inkább Ausztriában dolgoznak, az ázsiaiak pedig örülnek, hogy itt lehetnek. Egyébként a partnercégek is igyekeznek segíteni az integrációt azzal, hogy közös műszakokat szerveznek a különböző nemzetek munkavállalói között, így barátságok, szerelmek is kialakulhatnak.





Kelet-Magyarországon azonban még egy kicsit más a helyzet, de tiszteletben tartják azokat a településeket, ahol a vezetők nem akarnak szállásokat. Ugyanakkor az ázsiai vendégmunkásokkal kapcsolatban nem találkozni negatív hírekkel, pedig már több mint egy éve szerveznek keletről munkaerőt.

S ami ennél is fontosabb, eddig atrocitás sem történt a helyiek és a vendégmunkások között hazánkban. Az egy közösségben élők el tudják fogadni egymást





– mondta Stasztny Viktor, hozzátéve: minden irodájukban biztonsági szolgálat üzemel, amit baj esetén egyből lehet riasztani.





Budapest speciálisabb terep. Zuglóban például a vendégmunkások nélkül is komoly vietnami közösség él. A szervezett vendégmunkások tartózkodási engedélyében szerepelnie kell a tartózkodási helynek, ami lehet munkásszállás, vagy magánlakás, azonban az ingatlantulajdonosnak ezt engedélyeznie kell, amit aztán a hatóságok folyamatosan ellenőriznek. A megbízó és a kölcsönző közösen döntenek az elszállásról, de költséghatékonysági szempontból az a legjobb, ha a szálláshely minél közelebb van a munkahelyhez, és olykor nem árt figyelni arra sem, hogy ne boruljon a különböző etnikumok aránya. A vendégmunkás-életforma sehol sem könnyű, a Londonban mosogatással kezdő magyaroknak sem.





Betelepítik ide az erőszakos migránsmunkásokat! (Ez tévhit - kétszeresen is!)





Mielőtt egy vendégmunkás átlépi a határt, biometrikus igazolványt kap, leveszik az ujjlenyomatát, lefotózzák, meglesz az aláírásmintája, egyszóval bekerülnek a magyar nyilvántartásba, és ezzel tisztában is vannak. Tudják, hogy a rendvédelmi szervek nagyon gyorsan azonosíthatják őket, ez a visszatartóerő az integrációt is segíti.





Az ukrán vendégmunkásoknak egyébként a háború előtt sem volt még csak eszük ágában sem, hogy itt telepedjenek le.

Az ázsiaiak sem letelepedni jönnek ide, hanem hogy pénzt keressenek, annak nagy részét pedig félreteszik, vagy hazaküldik, és végül visszamennek. Ezt írja elő a törvény is.

Horváth Tamás ezt azzal egészítette ki, hogyha egy vendégmunkás nagyon nem válik be a munkahelyén, akkor át tudják őt mozgatni a partnereik a munkaterületek között, de elvileg nem érheti őket meglepetés a körülmények miatt. Akik viszont a társadalmi együttélés szabályait sértik meg, vagy zavarják a közösséget, azt személyesen szokta felhozatni Ferihegyre, és javasolni neki, hogy hagyja el az országot. Nem jó cégér, ha ezzel azonosítják a vendégmunkás-közvetítő irodákat, még akkor sem, ha a tízezerből csak kettő hülye.





Ha egy vendégmunkásnak megszűnik a munkaviszonya, akkor a munkaközvetítőnek öt napon belül vissza kell vonatnia a tartózkodási engedélyét,

így a hatodik napon már illegálisan tartózkodik az Európai Unió területén, ezzel pedig két évre kitilthatja magát az EU-ból.

Ez pedig nem célja az ázsiai munkavállalóknak. De egyébként a kint toborzóirodák is hajlandóak beszélni az esetlegesen problémásabb dolgozókkal, de ahogy jeleztük már, nagy problémák nem történtek.





A lényeg, hogy a vendégmunkások két évre szerződnek a magyar közvetítővel, amit azután egy évvel meghosszabbíthatnak. Tovább nem maradhat, nem telepedhet le, és nem is tud visszajönni. A szabályok ellen véteni pedig nem érdemes, ha még a későbbiekben szeretne visszatérni az Európai Unióba, ahol jó ajánlólevél is lehet a hazánkban problémamentesen ledolgozott kettő plusz egy év.





Hazánkban belpolitikai termék lett az ázsiai vendégmunkás. (Ez igaz.)





Az utóbbi hetekben komoly kommunikációs kampány zajlik a vendégmunkások (foglalkoztatása) ellen, főleg olyan térségekben, ahol még meg sem jelentek. Ilyen Debrecen is. Jogosnak tartjuk a felvetést, nem felelőtlenség-e ilyen környezetbe elszállásolni az indulatokról mit sem sejtő embereket.





Horváth Tamás leszögezte, a Menton Jobs politikától mentesen működik, ezért nem ültek le egyetlen politikussal sem tárgyalni, igaz, őket sem keresték azzal, hogy is működnek a folyamatok. Ugyanakkor bohózatnak nevezte, hogy egyes közszereplők azzal vádolták ezeket az embereket, hogy megerőszakolják az unokáinkat, vagy épp a közbiztonságot féltették tőlük. Ilyet csak az mondhat, aki életében nem találkozott még ázsiai vendégmunkással – tette hozzá. Mindenkiben lehet előítélet, de a személyes tapasztalat végül az, hogy nincs velük probléma, alázatosak, mosolyognak, és lehet, hogy vannak olyanok, akiket a jókedv zavar, de a munkahelyeken a kollégák ezért is szeretnek velük együtt dolgozni, a jókedély átragad – fogalmazott.

Amúgy pedig az indonézek nem isznak alkoholt, a filippínókra sem jellemző, de amúgy az átlagmagasságuk 154 centi és a súlyuk 45 kilogramm

– nem egy harcias népség.





Stasztny Viktor is úgy látja, pár év múlva lenyugszanak a kedélyek, akkor már a gazdasági előnyök is érezhetőek lesznek. Szerinte is politikai okokból lett ez a kérdés túlhájpolva, időt kell adni, hogy mindenki józanul átlássa az egész történetet. Kistelepüléseken igyekeznek elmondani, hogyha húsz-harminc fő el lesz ott szállásolva, akkor ez annyival több vásárlót is jelent a boltokban. Abban is segítenek, hogy milyen termékeket szerezzenek be, amit aztán a vietnamiak szívesen meg is vásárolnak tőlük.





Azt ugyanakkor mindenképp érdemesnek tartotta kiemelni, hogy csak Mongólia, Indonézia, Kirgizisztán, valamint Fülöp-szigetek és Vietnam vendégmunkásairól tud nyilatkozni, hiszen velük állnak kapcsolatban. A Külgazdasági és Külügyminisztérium 2022 júliusában egy rendelettel határozta meg , mely országokból toborozhatnak a minősített foglalkoztatók. A lista megalkotása során megvizsgálták a különböző gazdasági körülményeket, a nemzetbiztonsági és egyéb kockázatokat. A vendégmunkás törvény egyébként nemcsak a minősített foglalkoztatókra, valamint a kormány stratégiai partnereire fog vonatkozni, hanem erre az országlistára is, ami rendelettel továbbra is változtatható.





Nem akarok nemzetiségeket kiemelni, de nyilván vannak a világban olyan országok, ahonnan nem szívesen hoznék én sem munkaerőt, és jogosnak tartanám a félelmeket. De a jogalkotó által meghatározott országok esetében, melyekről a vendégmunkás törvény is szól, ez a veszély nem fenyeget





– tette hozzá Stasztny Viktor.





Ezekből az országokból érkezhetnek vendégmunkások: Belarusz Köztársaság, Bosznia-Hercegovina, Észak-macedón Köztársaság, Fülöp-szigetek, Indonéz Köztársaság, Kazah Köztársaság, Mongólia, Montenegrói Köztársaság, Vietnámi Szocialista Köztársaság, Oroszországi Föderáció, Brazil Szövetségi Köztársaság, Georgia, Kirgiz Köztársaság, Venezuelai Bolivári Köztársaság, Kolumbiai Köztársaság.

A helyi szintű kommunikáción túl azonban a Menton Jobs nem érzi feladatának, hogy a nagy politikai terepre is felmenjen, viszont a két cégvezető figyelmeztetett, Debrecenben olyan indulatokat gerjesztettek politikai számításból, amit ők nem képesek kezelni, a különböző nyilvános fórumokon nem lehetséges a párbeszéd semmilyen formája sem. Szomorú, hogy ez így alakult – fogalmazott Horváth Tamás, hozzátéve, együtt kell élni pedig azzal, hogy vendégmunkásokra szükség van, és meg is érkeznek a közeljövőben.