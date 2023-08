Nem szerencsés a megközelítés, amely gerjeszti a félelmet, hogy a mesterséges intelligencia (AI) elveszi az emberek megélhetését, munkahelyeket szüntet meg, a turizmusban legalábbis semmiképp. Ugyanakkor számos ágazathoz hasonlóan a turizmus is kihívásokkal néz szembe, amelyek közül az egyik fő probléma a szakképzett munkaerő hiánya – mondta el a Napi.hu-nak Rasztovits Dávid, a Digitális Turizmus Zrt. vezérigazgatója.

A cégvezető szerint a mesterséges intelligencia számos feladatot automatizálhat, növelve a hatékonyságot, ami ugyan a munkakörök és a megszokott felelősségi körök megváltozásához vezethet, ám semmiképp nem teremt krónikus munkanélküliséget. Vagyis az AI inkább kiegészíti és bővíti az emberi képességeket, mintsem helyettesíti az emberi munkaerőt.

Soha nem fogjuk tudni kiváltani igazán az emberi tényezőket, mert például ellenőrizni kell a ChatGPT munkáját is. Minden abból ered, hogy az ember miként álmodja meg a jövőt

– fogalmazott Rasztovits Dávid, aki szerint a ChatGPT, a mesterséges intelligencia által vezérelt tanácsadói szoftverek olyan virtuális segítő munkatársak lehetnek, amelyek jól megfogalmazott kérdések és feladatok által több kolléga munkáját tudják támogatni, vagy adott esetben kiváltani, akár néhány másodperc alatt.

Munkakörök, amelyekre hatással lehet az AI: Foglalási ügynök: a mesterséges intelligenciával működő chatbotok és virtuális asszisztensek képesek kezelni a foglalási kérelmeket, segítik az utazó választását, kiváltva ezzel az emberi erőforrást.



Ügyfélszolgálati képviselő: a chatbotok képesek kezelni az ügyfelek gyakori kérdéseit és problémáit, csökkentve ezzel az ügyfélszolgálatok terhelését.



Utazási ügynök: az AI által vezérelt ajánlómotorok és utazástervező platformok személyre szabott útvonalakat, élményeket javasolhatnak, befolyásolva ezzel az utazási irodák hagyományos szerepét.



Nyelvi tolmács: az AI nyelvi fordítóeszközök áthidalhatják az utazók és a helyiek közötti kommunikációs szakadékot, potenciálisan csökkentve a nyelvi tolmácsok iránti igényt.



Idegenvezető: a mesterséges intelligencia által vezérelt, hangos idegenvezetők vagy a kiterjesztett valóság (AR) alkalmazások önvezető túrákat kínálhatnak, ami hatással lehet a hagyományos idegenvezetők iránti keresletre.



Adatelemző: az AI gyorsan és hatékonyan képes hatalmas mennyiségű adatot elemezni, ami csökkentheti a hasonló feladatokat végző szakemberek munkaterhelését.



Árképzési menedzser: a mesterséges intelligencia a piaci kereslet és a versenytársak elemzése alapján optimalizálni tudja az árképzési stratégiát, ez a menedzserek hatékonyságát növelheti.

Rasztovits Dávid az AI alkalmazására példaként említette, hogy egy több nyelven elérhető weboldal fejlesztése során alapvetően kell egy üzleti koncepció a cégnek, amelyet meg lehet íratni a mesterséges intelligenciával, ha megadjuk az alapvető paramétereket, igényeket, elképzeléseket.

Már előnybe kerül az a turisztikai vállalkozás is, amelyik nem valamilyen szállásfoglaló oldalon regisztrál, hanem a saját oldalán épít ki direkt foglalási rendszert az AI segítségével. A mesterséges intelligencia többek között azt is pontosan be tudja mérni, hogy milyen átlagárak jellemzőek az adott régióban, vagyis milyen tarifákkal érdemes kínálni a szolgáltatást – magyarázta Rasztovits Dávid.

Mint mondta, a ChatGPT-től eleve kérhetjük, hogy javasoljon olyan weboldal formátumot, amely az adott szegmensben a leginkább kihasználható a látogatók szempontjából – ezzel kiváltható a weboldalfejlesztő, annak külön költsége. Emellett kérhetjük azt is, hogy az AI ajánljon olyan szoftvereket, amelyek segítenek a marketingben, az értékesítés lebonyolításában.

A kérdezés művészete a kulcs

Néhány mondatos kereséssel a mesterséges intelligencia például direkt mail-küldő programokat, egyéb sales-t támogató szoftvereket állít csatasorba a weboldalunk hatékonysága érdekében. Ezzel máris összeállhat egy olyan platform, amellyel például egy kisebb szállásszolgáltató, egy panzió nagyon gyorsan, minimális költségen ki tud lépni a digitális világba, anélkül, hogy komolyabb beruházásokat kelljen eszközölnie az üzleti siker érdekében. A ChatGPT-nek adott parancsokkal lényegesen leegyszerűsödhetnek ezek az innovációk.

Ez a kérdezés művészete: jól kell tudni kérdezni a ChatGPT-től, hogy azt a pontosan megfogalmazott parancsunk alapján a maga zárt rendszeréből, – nem pedig az ömlesztett, sokszor nem validált adat- és információs tömegből – tudja megválaszolni

– tette hozzá.

A Digitális Turizmus Zrt. vezérigazgatója szerint tehát az AI stratégiai alkalmazása nemcsak a munkaerővel kapcsolatos kihívásokat oldhatja meg, hanem lehetővé teszi a turisztikai vállalkozások számára, hogy a versenypiacon előnyre tegyenek szert.

(Thurzó Katalin)