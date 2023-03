Az MNB monetáris tanácsában megüresedő két posztra három jelölt volt, így a parlament gazdasági bizottságának döntenie kellett, hogy közülük melyik kettő legyen a tanács tagja.

A jelöltek

Búza Éva, az egyik kormánypárti tagjelölt azt hangsúlyozta, hogy a jelenlegi magas infláció időszakában megnövekedett a monetáris tanács felelőssége, az infláció letörése nemzetgazdasági érdek, amelyhez mind a monetáris, mind a fiskális politika közös feladata. A világban a 25 százalék fölötti inflációkat a korábbiakban csak az esetek negyedében sikerült egy év alatt egyszámjegyűre csökkenteni, nálunk most ez a cél.

Búza Éva szerint az is fontos feladat, hogy a pénzpiaci stabilitást sikerüljön megőrizni. A magyar bankrendszer stabil, az európai bankrendszert a 2008-as válság után az EU alaposan megerősítette, így az nálunk is stabil. Ugyanakkor az is fontos, hogy a bizalom megmaradjon a bankrendszer irányában. A jelölt szerint a harmadik feladat, hogy a gazdasági szereplők forrásokhoz, finanszírozáshoz jussanak, a gazdaság működését lehetővé téve, mint például az NHP volt.

A következő jelölt Csath Magdolna közgazdász professzor, akit a Mi Hazánk Mozgalom jelölt, aki a monetáris politika reálgazdaságra gyakorolt hatásainak fontosságát emelte ki, és itt ő is a monetáris és fiskális politika összhangjának fontosságát hangsúlyozta. A reálgazdaság oldaláról Csath Magdolna a versenyképességi problémákat említette, az innováció és a termelékenység területén szükséges az előrelépés, úgy gondolja, hogy Magyarország versenyképesség tekintetében lemaradásban van. Véleménye szerint

a termelékenység még romlik is, a gazdasági szerkezeten belül növelni kellene a nagyobb hozzáadott értéket létrehozó tevékenységek arányát.

Szerinte ehhez a monetáris tanács döntéseinél is figyelmet kell fordítani, ennek részleteiről azonban nem beszélt.

A harmadik jelölt Kovács Zoltán, a másik kormánypárti jelölt mikrogazdasági, vagyis a cégeknél szerzett tapasztalatát emelte ki.

Kérdések

A jelöltekhez intézett kérdések közül az egyik arra vonatkozott, hogy a jelöltek hogyan tudnák megakadályozni az ár-bér spirál kialakulását. Egy másik kérdés arra irányult, hogy a forint árfolyamának védelmében milyen lépéseket tennének. Szóba került, hogy

a kormány és a jegybank eltérő megnyilatkozásai kedvezőtlenek az árfolyamából, az ellentéteket az egyik kérdező gazdaságpolitikai cicaharcnak nevezte.

Válaszok és döntés

Búza Éva válaszában kiemelte, hogy a monetáris tagjai függetlenek, hangsúlyozta, hogy az MNB-nek nincs forint árfolyamcélja, a stabilitását viszont igyekszik fenntartani. Csath Magdolna felvetette, hogy az állam által gazdaságfejlesztésre költött pénzek nem feltétlenül hatékonyan kerülnek elosztásra, emellett probléma az eladósodás, nem is elsősorban mértéke miatt, hanem azért, mert nem elég hatékony célokra fordítják a hiteleket, és ezért is fontos lenne a fiskális és monetáris politika együttműködése.

Kovács Zoltán is említette a cicaharcot, de hangsúlyozta, hogy mindkét fél, a kormány és a jegybank célja az infláció leszorítása, azt pedig nem tekinti problémának, hogy ha a felek között eltérések vannak az elgondolásokban. Az árfolyam tekintetében fontosnak tartja a stabilitást.

Végül a Gazdasági Bizottság szavazott: Búza Évát és Kovács Zoltánt javasolták az MNB monetáris tanácsának új tagjainak.