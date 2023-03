Haladéktalanul kezelni kell az Ukrajnából beérkező gabonaimport problémáját – hangsúlyozta Nagy István agrárminiszter az Európai Unió agrárminisztereinek brüsszeli csúcstalálkozójáról közzétett Facebook üzenetében. Kiemelte:

ha Brüsszel csak a lengyel, a román, és a bolgár gazdálkodóknak dob mentőövet, az egyértelmű diszkrimináció, amit hazánk elutasít utasítani.

Nagy István hosszú és nehéz tárgyalásra számít a mai agrárcsúcson. Emlékeztetett: a nap legfontosabb témája az Európai Unió mezőgazdasági piacaira érkező ukrán gabona okozta válság.

Az Ukrajnából a szolidaritási folyosókon korlátozás nélkül Kelet-Európába érkező gabonaszállítmányok tönkreteszik a térség, így Magyarország gazdáit. Az EU a szankciókhoz hasonlóan a kereskedelmi korlátozások nélkül engedélyezett szállítással magának okoz kárt – fogalmazott Nagy István.

Csak a szolidaritás közös, a problémák keleten maradnak

A magyar tárcavezető felidézte, hogy a 27 uniós ország egyhangúlag szavazott a szolidaritási folyosók megnyitása mellett annak érdekében, hogy Ukrajnából kijussanak a harmadik országokba a mezőgazdasági alapanyagok és nem azért, hogy súlyos piaci zavarokat okozzon. Ráadásul a közös szolidaritás árát az Ukrajnával szomszédos tagállamok fizetik meg.

Nagy István arról is beszélt, hogy vannak olyan hírek, amelyek szerint az Európai Bizottság nem minden érintett kelet-európai állam számára nyitná meg a mezőgazdasági tartalékforrásokat. Ezért a miniszter nehéz tárgyalásokra készül. Hozzátette:

ha Magyarország nem részesül az uniós tartalékból, az súlyos diszkrimináció, amelyet határozottan visszautasít a mai csúcstalálkozón.

Nyitva marad a szolidaritási folyosó

Az Európai Bizottság várhatóan meghosszabbítja az Ukrajnából szárazföldön érkező gabonaszállítmányokat is érintő vámmentességét.

Nem várható, hogy Brüsszel beavatkozása nélkül belátható időn belül kiszorulna az európai piacról az egyre nagyobb mennyiségben érkező ukrán gabona. Sőt, az Egyesült Államok és a nemzetközi agráróriások az alternatív útvonalak logisztikai fejlesztéséről döntöttek. Ennek oka, hogy noha a gabonaegyezményt a napokban meghosszabbították a háborús felek, a fekete-tengeri szállítás ugyanakkor bármikor leállhat az orosz-ukrán feszültség kiszámíthatatlan jövője miatt.

A Nébih a Napi.hu-t korábban arról tájékoztatta, a gabonafélék mellett jelentős mennyiségű liszt is érkezik hazánkba. Az ellenőrzések azért is fontosak, mert Ukrajnában 22 olyan hatóanyag is felhasználható a növénytermesztésben, ami az EU-ban már be van tiltva.