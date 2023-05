Ismét figyelmeztették az Európai Unió tagállamainak miniszterei az Európai Bizottságot a növényvédőszerek használatának komoly korlátozására tett javaslata (SUR) miatt:

a javaslat ellentétes lehet a nemzetközi kereskedelmi előírásokkal, ezért kiszorulhatnak a nemzetközi piacokról az Európai Unióban termesztett szántóföldi növények, valamint a zöldség- és gyümölcsfélék.

A növényvédőszerek használatának korlátozását célzó javaslat célul tűzi ki, hogy 2030-ig 50 százalékkal csökkenjen a vegyszerek felhasználása, a kockázatosabb növényvédő szerek tilalma mellett.

Aggasztó kockázatot rejt a növényvédők betiltása

Az Európai Unió tagállamainak agrárminiszterei a legutóbbi luxemburgi csúcstalálkozón újabb kockázatokra hívták fel a figyelmet: a növényvédők felhasználásának 2030-ra megvalósuló korlátozása gyakorlatilag azonnal tönkretenné az EU harmadik országokba irányuló agrárexportját.

A növényvédőszer alternatívája a gyomlálás, amely élőmunkaigényes feladat és órisi munkaerő-költséget jelent. Munkaerő viszont nincs: a mezőgazdaság a munkaerő hiányától legjobban szenvedő ágazatok egyike Kép: Getty Images

A tagállamok képviselői jelezték, hogy a nemzetközi kereskedelem feltétele a szigorú növényegészségügyi szabályok betartása, vagyis a garancia arra, hogy az Európai Unióból származó alapanyagokkal nem hurcolunk be például nem őshonos rovarokat, vagy fertőző növénybetegségeket. A miniszterek arra figyelmeztettek:

a Nemzetközi Növényvédelmi Egyezmény (IPPC) részeként az EU-nak kötelessége a kártevők elleni védekezés és a nemzetközi elterjedés megakadályozása, különösen ha a harmadik országokban veszélyesnek minősülő kártevők is érintettek.

A harmadik országok által elfogadott behozatali szabályok ráadásul jellemzően kötelezővé is teszik a növényvédőszerek használatát a növények termesztéséhez és a betakarítása utáni feldolgozáshoz is.

A hatásvizsgálatra várnak a döntéshozók

A növényvédők tilalmára vonatkozó javaslatot az európai zöldmegállapodás (Green deal) részeként javasolt Farm to fork stratégia egyik legnagyobb vitát kiváltó ötlete az Európai Bizottságnak. Ez a vita régóta húzódik és várhatóan nem is ér véget egyhamar: egyre kevesebb az esélye, hogy a bizottság, az Európai Parlament és a tagállamok egymástól eltérő javaslatait a jövőre esedékes uniós választásokig sikerül elfogadni.

Elkeserítően messze a végső döntés, ez nagyon kemény lesz Másfél évet is késhet az Európai Unió növényvédőszerek használatának korlátozásáról szóló végső döntése. A késésben közrejátszik a tagállamok óvatossága, a szakbizottságok nézetkülönbsége, a jövő évi európai parlamenti választás közelsége, és a termelők ellenérzései. A legnagyobb bizonytalanságot ugyanakkor a növényvédők jelentős korlátozásakor a rendelkezésre álló alternatíva hiánya jelenti. Bővebben>>>

Brüsszel és a tagállamok utoljára tavaly decemberben tárgyaltak érdemben a SUR javaslatról. Az egyeztetésen a tagállamok arra kérték a bizottságot, hogy készítsen átfogó hatásvizsgálatot a vegyszerek 50 százalékos korlátozásának hatásairól.

A korábban megjelent nem EU-s tanulmányok – például az Egyesült Államok mezőgazdasági minisztériumának (USDA) elemzése – súlyos következményeket vetítettek előre. Egyebek mellet a SUR európai mezőgazdasági termelés jelentős visszaesését, a nettó exportőri szerep elvesztését eredményezné és jócskán megugró árak mellett.

Az Európai Bizottság nem kapkodott: az újabb hatásvizsgálat elkészítéséről márciusban döntött. A tagállamok döntésének és a tárgyalások folytatásának ez az elemzés alapvető feltétele.

Az Európai Parlament újabb frontot nyitott

Időközben a vitában új fejezetet nyitott az Európai Parlament azzal, hogy ismertette saját, önálló javaslatát. A parlamenti jelentés még szigorúbb növényvédőszer-tilalmat vázol az évtized végéig: egyes hatóanyagokat betiltana, az engedélyezett szereket pedig jelentősen megadóztatná, miközben a bizottsági tervezethez képest is alacsonyabb felhasználást tenne lehetővé.

A parlament javaslatát már a bizottság is túlzónak tartotta, így a SUR körüli nézetkülönbségek tovább nőttek, ezáltal tovább csökkent az esélye egy kompromisszumos javaslat gyors elfogadásának.

Egyedül Brüsszel szerint előnyös a növényvédők korlátozása

Az USDA jelentése mellett több neves európai egyetem is készített tanulmányt a Farm to fork stratégia lehetséges következményeiről. A stratégia célja, hogy 2030-ra fenntarthatóbbá és környezetbarátabbá tegye az európai mezőgazdaságot, valamint átalakítsa a fogyasztói szemléletet is.

Ezt azzal érné el Brüsszel, hogy 2030-ig 50 százalékkal csökkentené a növényvédők felhasználását, szintén 50 százalékkal a műtrágya felhasználását, valamint a haszonállatok antibiotikumozását is korlátozná.

A korábbi hatásvizsgálatok mindegyike egyforma következtetésre jutott: ameddig nem lesz valós alternatívája a növényvédelemben általánosan alkalmazott hatóanyagoknak, addig minden ilyen korlátozás az uniós termelés jelentős visszaesését eredményezné.

A hozamcsökkenés mértéke ugyan eltérő a különböző tanulmányokban, de a mértékét mindegyik jelentősnek becsüli. E hatásvizsgálatok rámutatnak arra, hogy

az EU önellátását veszélyeztetné az átgondolatlan tilalom;

a globálisan meghatározó élelmiszerexportőr szerepe eltűnne Európának, akár importra is szorulhat;

az unióban előállított élelmiszerek ára az egekbe szökne, egyre szűkebb kör engedhetné meg magának a hazait,

miközben tovább nőne az olcsó és kevésbé biztonságos import élelmiszerek aránya.

Az egyik legfontosabb megállapítás, hogy az EU hozamcsökkenése miatt kieső exportot mások töltenék be, ezáltal az egyébként is bizonytalan mértékű kibocsátás-csökkenés a világ más részein jelenne meg, összességében hátráltatva klímaváltozás megállítására tett globális törekvéseket.

Ha az EU a jelenlegi agrárpolitikát vinné tovább, akkor is stagnálna és enyhén csökkenne a mezőgazdaság környezetterhelése, jelentős hozamnövekedés mellett.

Az Egyesült Államok rendszeresen bírálja az EU törekvéseit, a tengerentúli vélemények szerint az innováció oldja meg a fenntartható élelmiszer-előállítást.

A hatásvizsgálatok arra is rámutatnak, hogy a kutatás-fejlesztésre és az innovációra nagyon kevés forrást nyújtana az EU, mivel nem ösztönözné kellőképpen a gazdaságok modernizálását és az új technológiák elterjedését. Végső soron pedig a stratégia végrehajtása minden modellszámítás szerint komolyan visszavetné az uniós gazdák versenyképességét úgy, hogy közben a környezeti célok sem teljesülnének.

A növényvédők használatát övező vita akkor kapcsolhat újabb fokozatba, ha elkészült átfogó tanulmányával az Európai Bizottság, ám erre vélhetően még várni kell egy ideig.