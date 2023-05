Összegyűjtöttünk olyan térségi úticélokat, ahol a falusi turizmus szerelmeseinek megfizethető árú, páratlan élményeket, aktív vagy pihenős kikapcsolódást jelenthet a nyári szabadság.

Az Őrség

A legismertebb szálláskereső oldalakon is temérdek ajánlat közül válogathatnak a nyaralásra készülők, de a szemfülesebbek maguk is találnak jutányos lehetőségeket a hazánk nyugati csücskében lévő, festői szépségű Őrségben, ahol gazdag természeti környezet, sajátos építészeti és művészettörténeti örökség, felejthetetlen vidéki miliő várja az utazókat.

Érdemes több napos körutazást, családi nyaralást, aktív pihenést és jellegzetes gasztronómiai élményeket ígérő túrákat tervezni a fővárostól légvonalban több mint kétszáz kilométerre elterülő tájegységben, ahová az autón kívül busszal, vonattal is néhány óra alatt eljuthat a falusi romantikára, nyugalomra vágyó turista.

A leginkább autentikus élmények a kerékpárral is bejárható szerek és szórványos települések felkeresésével skanzenben, parasztházban, lombházakban, kézműves portákon, bio- és állatfarmokon, bölényrezervátumban, horgászatra, fürdésre alkalmas halastavak, folyópartok mentén, erdőben, vadvirágos mezőn, illetve például fatemplomban, haranglábnál, műemlékgyűjteményekben kínálkoznak. Az Őrséget választók kipróbálhatják a hagyományos népi tevékenységeket is, például a tökmagolaj-sajtolást, a fazekas- vagy kovácsmesterséget, az íjászatot, és kihagyhatatlan a helyi ízek végig kóstolása: vargányaleves, káposztás dödölle, tökös-mákos rétes, sajtok, házi gyümölcsszörpök. Tökfesztivál, Őrségi napok, Fazekasnapok – nyaranta hagyományos programokkal is csábítják a vendégeket, ezekről érdemes a felkeresni kívánt települések honlapján előre tájékozódni.

Állomások az Őrségben: Bajánsenye, Felsőjánosfa, Felsőmarác, Gödörháza, Hegyhátszentjakab, Hegyhátszentmárton, Ispánk, Ivánc, Kercaszomor, Kerkáskápolna, Kisrákos, Kondorfa, Magyarszombatfa, Nagyrákos, Nemesnép, Őrimagyarósd, Őriszentpéter, Pankasz, Szaknyér, Szalafő, Szatta, Szentgyörgyvölgy, Szőce, Velemér.

Szállásdíjak: vendégházban, apartmanban átlagosan 5-10 ezer Ft/fő/éj

Vendéglátás: csárdákban, fogadókban, hagyományos éttermekben az átlagfogyasztás 10 ezer forint/fő

Az Alföld

Kevésbé dimbes-dombos, de számos kikapcsolódási lehetőséget kínál a Dél-Alföld, azaz Bács-Kiskun, Békés és Csongrád-Csanád vármegyék települései, ahol a jellegzetes műemlékeken, hangulatos tanyákon és tájházakon túl a háborítatlan természet közelségében számos lehetőség van a kirándulásra, fürdésre, horgászatra (szabad és épített strandok, fürdőkomplexumok, termálfürdők, természetes és bányatavak, folyók)

A dél-magyarországi térség látogatói sportos kikapcsolódásként több helyen kipróbálhatják a sárkányrepülést, a hőlégballonozást, a kalandos lovaskocsi-túrákat, a lovaglást, emellett kerékpár- és vadvízi túrákat tehetnek. A régió nevezetességei többek között az ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark és a különleges természeti kincseket rejtő Kiskunsági és a Körös-Maros Nemzeti Parkok. Kihagyhatatlan látogatóhelyek a gyulai vár, a kalocsai érseki palota, a hajósi pincefalu, a makói Hagymatikum fürdő vagy a szarvasi arborétum. Központban Szeged városa, ahol számos látnivaló (a Dóm, a Zsinagóga, a Paprika Múzeum, az egyetemi Füvészkert) kínálkozik, akárcsak a magyaros kulinaritásról ismert csárdák, kockás abroszos kisvendéglők az egész térségben, ahol az átlagfogyasztás 8-15 ezer forint lehet személyenként.

Szálláslehetőség: apartmanok, pihenőházak, magánszálláshelyek már fejenként 4000 Ft-tól is találhatók 1 éjszakára, míg a 4 csillagos hotelek és panziók átlagosan 8-15 ezer Ft-os áron érhetők el.

Szigetköz

A közel 400 négyzetkilométeres terület gazdag növény- és állatvilága (egyedülálló élőhelyek: láperdők, mocsárrétek, ligeterdők, védett állatok) miatt a természetjárás és az aktív turizmus, azon belül is a vízitúrák szerelmeseinek fellegváraként emlegetett Szigetközben változatos lehetőségek adódnak a családosok és a sportos utazók nyaralására.

A folyók hordalékából felépült térségben a Győri-medence kistáját az öreg Duna és a Mosoni-Duna öleli körbe, ahol a természet kincseinek felfedezése mellett sétahajókázás, kenu- és kajaktúrák, tanösvényen tett gyalogtúrák, horgászati és fürdési lehetőségek, tereplovaglás, sétakocsikázás, kerékpározás (Eurovelo 6), golfozási és egyéb sportolási lehetőségek várnak az utazókra.

A környék nevezetességei között szerepel a mosonmagyaróvári vár, a Hansági Múzeum, és az Interaktív Természettudományi Élményközpont, a máriakálnoki Sarlós Boldogasszony-kápolna és Rozárium, a hédervári kastélypark, a dunaremetei vadfarm, a lipóti termál- és élményfürdő, valamint a Darnózseli felé vezető, védett gesztenyefasor és a denkpáli hallépcső.

A térség vendégeinek gasztronómiai bakancslistáján szerepelnek a darnói húsok, az óvári sajtok, a lipóti házi parasztkenyér, a szigetközi eceteshal és a jóféle pálinkák.

Nem hagyható ki a műemlékekben bővelkedő Győr, amely - Budapest és Sopron után - hazánk harmadik leggazdagabb városa a turisztikai látnivalókban: kihagyhatatlan a Bazilika, a Püspökvár és a püspöki palota felkeresése, akárcsak a történelmi belváros nyugati kapuját jelentő Bécsi kapu téren lévő Karmelita templom vagy a Zsinagóga. A Nyugat-Dunántúli régió központjában a barokk stílusú központi terek, sarokerkélyes házak varázslatos hangulata is csábítja a látogatókat, akik gyakran ellátogatnak a 20 kilométerre található Pannonhalmi Bencés Főapátságba is.

Felső-Szigetköz települései: Dunakiliti, Dunasziget, Feketeerdő, Mosonmagyaróvár, Halászi, Kisbodak, Püski, Máriakálnok, Kimle, Dunaremete, Darnózseli, Lipót, Hédervár, Mecsér, Ásványráró

Alsó-Szigetköz települései: Dunaszentpál, Dunaszeg, Győrladamér, Győrzámoly, Győrújfalu, Győr, Vámosszabadi, Nagybajcs, Vének

Szálláskínálat: a négycsillagos kastélyszállótól a magánszálláshelyig, kempingtől a wellness szállodáig. Az átlagárak a hotelekben 15-25 ezer Ft/éj, vendégházakban 10-12 ezer Ft/fő/éj körül alakulnak.

(Szerző: Thurzó Katalin)