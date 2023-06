Először a koronavírus miatti nyelvvizsga-amnesztiák nehezítették a nyelvoktatási szektort, hiszen a kormány 2020-ban, majd 2021-ben is arról határozott, hogy a járványügyi veszélyek miatt nem teszi szükségessé az akkoriban egyébként még kötelező, legalább B2 szintű nyelvvizsgát a diplomaszerzéshez.

Az intézkedés miatt a nyelvvizsga központok több száz, ha nem több ezer nyelvvizsgázótól estek el

2022-ben jött a kata (kisadózó vállalkozók tételes adója) megszűnése, ami a vizsgáztató tanárok költségeit emelte meg, ezt követően pedig beköszöntött a tél, a magas energiaárak és az infláció, decemberben pedig a kormány a felsőoktatási törvény módosításáról döntött, ennek alapján a továbbiakban sem a felsőoktatási felvételihez, sem a diplomaszerzéshez államilag nem kötelező a nyelvvizsga - összegzett az Eduline.

Az első áremelésre 2022 júliusában és augusztusában került sor

Az ELTE Origo Nyelvvizsgaközpont ekkor 35 ezer forintról 40 ezer forintra emelte a középszintű, komplex nyelvvizsgák árát, de a részvizsgák árai is 3500 forinttal emelkedtek,

ekkor 35 ezer forintról 40 ezer forintra emelte a középszintű, komplex nyelvvizsgák árát, de a részvizsgák árai is 3500 forinttal emelkedtek, a Language Cert-nél 40 900 forintról 44 900 forintra emelkedtek a komplex B2-es vizsgák árai,

40 900 forintról 44 900 forintra emelkedtek a komplex B2-es vizsgák árai, az Euroexamnál volt, ahol összesen 7000 forinttal, 39 500 forintról 46 500 forintra nőtt a vizsgák díja.

Rozgonyi Zoltán, a Nyelvtudásért Egyesület elnöke akkor azt mondta, télen újabb, akár 15 százalékos drágulás is jöhet a rezsiköltségek miatt, ami végül be is következett.

Az Origónál novemberben 45 ezer forintra nőtt a vizsgák díjai,

a Language Cert-nél a részvizsgák költségein emeltek; a külön írásbeli és szóbeli ára 25 900 forintról 32 900 forintra növekedett,

az Euroexamnál 49 900 forintnál álltak meg a tél és a rezsi miatt ismét növelt költségek.

A szakember most azt mondta,

a felsőoktatási törvény módosítása miatt azt tapasztalták, eddig körülbelül 15 százalékkal csökkent az egyetemista korú nyelvvizsgázók aránya.

Ezt azonban jelentős mértékben tompítja, hogy az átalakított pontrendszernek köszönhetően – amely egyértelműen vizsgázásra buzdítja a diákokat – a bemeneti oldalról, vagyis a végzős középiskolások felől növekedni látszik a vizsgázók száma.

Az Euroexam jelenleg továbbra is 49 900 forinton stagnál,

az Origó nyelvvizsgák árai középszinten már elérték az 50 ezer forintot, ami így a tavaly nyári 35 ezer forinthoz képest 43 százalékos növekedést jelent,

a Language Cert jelenleg 47 900 forintba kerül,

a Cambridge nyelvvizsga ára pedig középszinten 55 ezer forint.

Rozgonyi Zoltán a nyelvvizsga piac is inflációkövető emelkedésre áll át.