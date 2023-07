Gyorsan csökken a kőolaj iránti igény növekedési üteme, sőt, még az évtized folyamán csökkenésbe is fordulhat az olajfogyasztás. Főként az elektromos autók térhódítása az ok, a de a környezetkímélő megoldások például a légiforgalomban is mérséklik a keresletet. Bővebben >>>