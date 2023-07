Orbán Viktor várhatóan kétoldalú tárgyalásokat is folytat majd Vilniusban – tette hozzá a sajtófőnök.

A NATO- csúcs legfontosabb kérdése, Svédország csatlakozása, amely még mindig nem tagja a NATO-nak. 30 tagállamból 28 ratifikálta a csatlakozást, kivéve Magyarországot és Törökországot. A magyar parlament befejezte a munkáját, de nem bocsátotta vitára a kérdést, bár a svéd miniszterelnök az uniós csúcson kijelentette, hogy Orbán Viktor megígérte támogatják országa csatlakozását.

Törökország esetében változás jött

Hétfőn Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára közölte, hogy Recep Tayyip Erdogan török elnök beleegyezett abba, hogy támogassa Svédország NATO-tagságra irányuló kérelmét. Persze feltétele volt, hogy folytassák Törökország uniós csatlakozási tárgyalásait. Az Európai Tanács ugyanis 2016 decemberében úgy döntött, hogy a 2016. júliusi törökországi puccskísérletet követő tisztogatások mértéke miatt nem nyitnak újabb csatlakozási fejezeteket Ankarával.

Erdogan mindent megígért az uniós tagságért Erdogan török elnök azonnal elküldi a Svédország csatlakozásáról szóló jegyzőkönyvet a török parlamentnek és abba is beleegyezett, hogy a Svéd NATO-csatlakozás kérdésében szorosan együttműködik a testülettel a ratifikáció érdekében – közölte Jens Stoltenberg NATO-főtitkár a kedden kezdődő kétnapos vilniusi NATO-csúcstalálkozó előtt, miután Erdogannal és Ulf Kristersson svéd kormányfővel tárgyalt. Bővebben >>>

Időközben rövid megbeszélést tartott Londonban a brit kormányfő és az amerikai elnök

Joe Biden és Rishi Sunak tájékoztatása szerint a találkozón szóba került az Ukrajnának szánt amerikai kazettás bombák kérdése - amelyben nézeteltérés van Nagy-Britannia és az Egyesült Államok között -, valamint Svédország NATO-csatlakozása.

Biden a 40 perces találkozón „sziklaszilárdnak" minősítette Nagy-Britannia és az Egyesült Államok viszonyát, azzal együtt is, hogy a két szövetséges ország között nem sokkal az amerikai elnök londoni érkezése előtt ritkán tapasztalható feszültség alakult ki. Ennek közvetlen előzményeként a Fehér Ház pénteken újabb katonai segélyt jelentett be Ukrajna számára, és a csomagban ezúttal kazettás bombák is szerepelnek.

Az ENSZ 2008-ban betiltotta az ilyen típusú fegyverek használatát, és az erről szóló egyezményhez 123 ország csatlakozott - köztük Nagy-Britannia -, az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna azonban nem.

Biden délután látogatást tett III. Károly királynál a windsori kastélyban.