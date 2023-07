Hamarosan befejeződhet az osztatlan közös földtulajdon felszámolása

A magyar birtokpolitika több mint harminc éves adósságát kívánja orvosolni az agrártárca azzal, hogy továbbra is fontos célkitűzése az osztatlan közös földtulajdon felszámolásának gyorsítása, amivel több mint harminc éves adósságát kívánja orvosolni. Ezzel tovább erősödhet a tulajdonosi szemlélet, általa a föld minősége, termőképessége is javíthatóvá válik, ami révén a magyar mezőgazdaság is versenyképesebbé válhat.