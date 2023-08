Nem jár nyugdíj augusztustól decemberig azon pedagógusoknak, akik nyugdíj mellett végzik a munkájukat, derül ki a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének közleményéből. „Nem értjük, hogy miért nem vonták vissza ezt a nagyon káros és rendkívül ostoba kormányhatározatot” – mondta Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) ügyvivője az rtl.hu-nak.

A PDSZ képviselője szerint az a probléma, hogy sokan nyugdíj mellett vannak foglalkoztatva, közalkalmazotti jogviszonyban, miközben az ezt megengedő két rendelet augusztus 1-jével hatályon kívül került. Ez azt jelenti, hogy már harmadik napja nem jár a nyugdíj a közszolgálati munka mellett.

Sőt, jogellenes maga a foglalkoztatás is, mert ismét érvényes az a kormányhatározat, amely nem teszi lehetővé, hogy a nyugdíjkorhatárt betöltött pedagógusokat foglalkoztassák.

A pedagógusok már próbáltak lépéseket tenni az ügy érdekében

Nagy Erzsébet felidézte, hogy a PDSZ már korábban is kérte a kormánytól, hogy módosítsák a nyugdíjtörvényt úgy, hogy ne legyen probléma nyugdíj mellett tanítani. Szerinte ha időben rendezték volna ezt, akkor nem állt volna elő ez a helyzet, most viszont „megfeledkeztek” a mentesítő rendelet hatályon kívül kerüléséről, így nem is jár a nyugdíj egészen addig, amíg december 31-én meg nem történik a jogállásváltozás.

„A kormánypropagandában folyamatosan olvashatunk arról, hogy nem lesz pedagógushiány – többek közt a nyugdíjasok visszafoglalkoztatásával, akik az illetményük mellett a nyugdíjukat is felvehetik. 2022 nyarán hirdettek ki két kormányrendeletet, amely ezt lehetővé tette. Ezek a rendeletek (a 268/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet és a 269/2022. (VII. 29.) Korm. rendelet) azonban 2023. augusztus 1-től hatályukat vesztették” – áll a közleményben.

A PDSZ pénteken egyébként más kérdések mellett erről is egyeztet Maruzsa Zoltán államtitkárral.