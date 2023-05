Freddie Mercury énekes, zenész: A pénzen nem lehet boldogságot venni. De lehet vele adni. Nem érdekel, hogy elszórom, ha arról van szó, hogy másoknak adhatok.

Szűkölködni nem jó

Nem is olyan régen jelent meg egy tanulmány a Proceedings of the National Academy of Sciences hasábjain, amely két korábbi - a pénzről szóló és egymásnak ellentmondó - kutatás eredményeit igyekezett kibékíteni. A tanulmány egyik szerzője a Nobel-díjas pszichológus, Daniel Kahneman, akinek kutatócsoportja már 2010-ben is vizsgálta a boldogság és az anyagi jólét közötti összefüggést.

Akkori megállapításuk az volt, hogy a több pénz birtoklása nem feltétlenül vezet nagyobb boldogsághoz, viszont az anyagi szűkölködés feltétlenül negatív hangulatba torkollik.

Albert Camus író, filozófus: Gazdagnak lenni vagy meggazdagodni annyi, mint időt nyerni a boldogsághoz, ha méltók vagyunk a boldogságra.

Kutatásuk szerint mintegy 75 ezer dolláros éves bruttó jövedelemnél (ami 25 millió forintnak felel meg) megfigyelhető egy határ, amit átlépve nem számottevő mértékben, de nő a boldogság szintje, vagyis a boldogság érzése ettől a jövedelmi szinttől már nem feltétlenül pénzben megváltható dolgoktól növekszik.

Gazdagnak lenni jó

Csakhogy a cikkünk elején már említett tanulmány egy másik szerzője, Matthew Killingsworth is vizsgálta ugyanezt a kérdést korábban, és ő bizony eltérő eredményre jutott. Ő nem talált olyan jövedelmi összeget, ami fölött a boldogságérzet nyugvópontra jut, hanem arra jutott, hogy minél gazdagabb valaki, annál boldogabb.

Arthur Schopenhauer filozófus: Jómód vagy gazdagság elvesztése után, mihelyt az első fájdalom elmúlt, rendes hangulatunk nemigen különbözik az előbbitől.

Gyárilag boldognak lenni a legjobb

Az új tanulmány tehát ezt a két antagonisztikus megállapítást próbálta közös nevezőre hozni, és arra jutott, hogy a boldogságnak van ugyan egy limitje, de az csak az emberek 15-20 százalékát érinti, mégpedig azokat, akik egyébként is boldogtalanabbak a mindennapjaikban. Az ő boldogságérzetük 100 ezer dollárig (34 millió forint/év) látványosan nő, de attól az anyagi szinttől kezdve a pénz már kevésbé tényező, miközben az addig is meglévő, negatív érzéseket kiváltó egészségügyi, pszichés, problémáik megmaradnak.

Malcolm Forbes sajtómágnás: A pénzen nem vásárolhatunk boldogságot, mondják. Ez igaz, de a pénz előmozdítja és megkönnyíti, hogy boldogok legyünk. Ha tanácsolhatok valamit: igyekezzenek minél többet birtokolni belőle.

Illetve léteznek sokan olyanok, akik az anyagiaktól függetlenül egyébként is „gyárilag” boldogabbak, nos, az ő boldogságérzésük bizony még 100 ezer dollár feletti jövedelem esetén is képes növekedni.

Végkövetkeztetés

Alacsony jövedelem esetén a boldogtalan emberek számára az anyagi gyarapodás rövid távon nagyobb boldogságot okoz, mint azoknak, akik alacsony jövedelmük ellenére is képesek boldogok lenni. Csakhogy magas jövedelem esetén a további bevételnövekedés az egyébként is boldog emberek számára nagyobb mértékben növeli a boldogságérzetet, mint azoknál, akik egyébként boldogtalanok.