A baloldali hírportálok állításaival szemben nem a kormány, hanem egyedül Brüsszel és a baloldal akar megszorításokat. A közkiadások felülvizsgálatára Brüsszel kérésére kerül sor – hangoztatta közleményében a Pénzügyminisztérium (PM).

A kormány az Európai Bizottság kérésére és országspecifikus ajánlásait követve hozza létre a „Közkiadások Felülvizsgálata Munkacsoportot" – jelentették be a közleményben. A PM megerősítette: a kormány álláspontja továbbra is határozott abban, hogy semmiféle, a magyar családtámogatások és a rezsicsökkentés eltörlésére irányuló brüsszeli kérésnek nem teszünk eleget.

Az Európai Bizottság májusban szólította fel Magyarországot a költségvetési egyensúly további erősítésére és kérte, hogy 2023 végére szüntesse meg a hatályban lévő energiatámogatási intézkedéseket. „Határozottan elutasítjuk, hogy Brüsszel megszorításokat akar és el akarja törölni a rezsicsökkentést" – hangoztatta a Pénzügyminisztérium.

A rezsicsökkentés, a családtámogatások, a nyugdíjasok védelme mind az idei, mind a jövő évi költségvetésben biztosított, egyedül Brüsszel és a baloldal akar megszorításokat – tették hozzá.

Magyarország egyedülálló ország abban, hogy a kormány képes volt a hiány csökkentésére az előző három választási évben is. A kormány megőrzi az ország pénzügyi stabilitását és egyensúlyát, így 2024-ben 2,9 százalékos GDP-arányos hiánycéllal és az államadósság 66,7 százalékra csökkentésével számolnak a Pénzügyminisztériumban – erősítette meg a közlemény.