2024. január elsejétől itthon is be kell vezetni a visszaváltható PET-palackokat, ugyanis az uniós előírás erre kötelezi azokat a tagországokat, akik eddig nem vezettek be ilyen előírást.

Balogh Levente, a Szentkirályi Magyarország elnöke azt várja az intézkedéstől, hogy „ezek a csomagolóanyagok teljesen eltűnnek a szemétből”.

Nyugaton is sokan jöttek rá, hogy a visszaváltós rendszerben a PET nem szemét, hanem árucikk, és rendesen meg is szedték magukat belőle.

– tette hozzá a Pénzcentrumnak adott interjújában.

A vállalat megkezdte a felkészülést az átállásra, ráadásul a Szentkirályi nemrég már egy visszaváltó gépet is bemutatott, ami ott lesz a kereskedelmi egységekben.

Nem rossz dolog a PET-palack Sokan támadják az élelmiszeripari cégeket, hogy műanyaggal árasztják el a világot, Balogh Levente szerint azonban fontos azt látni, hogy „8 milliárd embert kell etetni és itatni, ami műanyag nélkül nem megy”.

Ráadásul a PET-palack a legkörnyezetbarátabb csomagolóanyag, mert 9-10 alkalommal is újra lehet hasznosítani.

– húzta alá a Szentkirályi vezére.

Nyugat-Európában nincs PET szemét , mindezt úgy érték el, hogy betétdíjas termék lett. Balogh Levente szerint semmi újat nem kell kitalálni, csak át kell venni a külföldön már évtizedek óta működő rendszert.





A betétdíj egy bérelt dologért (jelen esetben a palackért) biztosítékként fizetett pénzösszeg, amely visszajár, ha a terméket visszaadjuk. Jó ötlet a palackhoz rögzített kupak?

A Coca-Cola és őket követve több más üdítőt gyártó vállalat is elkezdte a kupakok rögzítését a palackokhoz, biztos Ön is találkozott már ilyen itallal az elmúlt időszakban.

A Szentkirályi elnöke szerint azonban újrahasznosítási szempontból a megoldás „kifejezetten rossz”, mert