Péntek este a Burnley-Manchester City találkozóval startol a Premier League 2023-24-es szezonja, de mielőtt teljesen kizárnánk a képernyő előtt a külvilágot, nézzük meg, hogy milyen aktualitásokat kell tudni gazdasági szempontból Európa legértékesebb futballbajnokságáról.

A sporttelevíziózás csúcsa

2021 májusában a Premier League megerősítette, hogy meghosszabbítja 5,1 milliárd font értékű televíziós szerződését, amely az idei szezontól a 2024-2025-ös bajnokság végéig tart. Ez messze a legjövedelmezőbb megállapodás a világ futballjában.

Megalakulása óta a Premier League anyagilag erősebb valamennyi európai vetélytársánál, a tengerentúlon ölre mennek a sugárzási jogokért, ennek fényében a jelenlegi szerződések szerint a tengerentúli tévés jogok többet érnek, mint a hazaiak. Hogy a legerősebb példát említsük: 2021-ben az Egyesült Államokban az NBC 2 milliárd font értékű megállapodást írt alá, melynek értelmében hat évig ők adhatják az amerikaiaknak az angol bajnokság meccseit.

A műsorszolgáltatók által befizetett pénzt a PL 20 klubja között osztják fel:

50 százalékot egyenlően osztanak el,

25 százalékot a helyezések alapján,

25 százalékot pedig a tv-ben adott meccsek után lehet kapni.

A tavalyi bajnok Manchester City ezen szabályok mentén például 153 millió fontot kapott a ligától visszaosztásként. Csak ebből a pénzből már lehet venni mondjuk két közepesen jó játékost, vagy egy igazán nagy világsztárt.

Amelyik bajnokságot ilyen sokba kerül közvetíteni, az egyenesen arányos azzal, hogy a benne résztvevő csapatok összértéke igencsak drága. Mivel a sport is egy euró milliárdokat mozgató iparág, a benne szereplő vállalatok – tehát a klubok – is olyan értékesek, amelyeket meg kell fizetni, ha látni akarjuk. De nézzük meg közelebbről, hogy ezek a vállalatok, jelenleg milyen értékben birtokolnak játékosokat, az egyes klubok kereteinek mekkora az összértéke.

Manchester City – 1,25 milliárd € Arsenal 1,19 – milliárd € Chelsea 905 – millió € Manchester United – 892 millió € Tottenham – 812 millió € Liverpool – 795 millió € Newcastle – 599 millió € Aston Villa – 589 millió € Britghton – 426 millió € Brendford – 396 millió €

Láthatjuk, hogy szó szerint milliárdos tételben birtokolnak játékosokat az egyes klubok, sőt, még a 10. helyen található Brendford is hihetetlen értékben tart futballistákat. Ez főleg ahhoz képest extrém, ha megnézzük, hogy

a magyar bajnok Ferencváros keretének összértéke is csak 49 millió euró

– pedig a Fradi itthon szinte lubickol a pénzben.

Van egy másik megdöbbentő adatsor is, miszerint a világ 10 legnagyobb keretértékű focicsapatából 6-ot elfoglalnak az angolok, a maradék négy hely olyan kluboknak maradt, mint a PSG, a Bayern München, a Real Madrid és a Barcelona.

Ehhez mérten a top 5 európai nagy bajnokságot illetően is a Premier League számít a legnagyobb pénzköltőnek. A Transfermarkt gyűjtése szerint a cikk írásának pillanatában eddig így alakult a nyári költekezés:

Premier League – 1,25 milliárd € Serie A – 474 millió € Ligue1 – 423 millió € Bundesliga – 390 € La Liga – 225 millió €





Nyári jövés-menés

Nézzük, hogy a nagyobb klubok, hogy tevékenykedtek a piacon a nyári szünet alatt. A Manchester City nem volt túl aktív az átigazolások terén, főleg annak fényében, hogy elveszítették Riyad Mahrezt és Ilkay Gündogant, egyelőre a két játékost csak a Chelsea-től 29 millió euróért érkező Mateo Kovacic pótolja, a hátvédsorba megszerezték viszont 90 millióért Lipcséből Josko Gvardiolt.





A tavalyi ezüstérmes Arsenal nevéhez köthető a nyár eddigi legnagyobb üzlete, Declan Rice-t 116 millió euróért sikerült elhozni a West Ham Unitedtől. A védekező középpályás megszerzéséért egy ideig a két manchesteri gárda is versenyben volt, de ilyen irreális összeget már ők sem tudtak – vagy akartak? – fizetni. Az ágyúsok leigazolták még Kai Havertzet a Cheslse-től (75 millió euró) és Jurrien Timbert az Ajaxtól ( 40 millió euró).





Manchester United friss szerzeménye az atalantai Rasmus Hojlund, akit 75 millióért csábítottak el, annak ellenére, hogy a mértékadó Transfermarkt szerint mindössze 45-öt ér. Hosszú idő után új kapusa is lesz a Unitednek, ugyanis 52 millióért sikerült bezsákolni az Intertől André Onanát. Londonból tette át székhelyét Manchesterbe Mason Maount, a Chelsea korábbi középpályása 64 millió eurós ár ellenében húzhatja magára a vörös mezt.





A Liverpoolhoz köthető a számunkra eddigi legkedvesebb nyári sztori: Szoboszlai Dominikért hihetetlen összeget, 70 millió eurót fizetett a Pool a Lipcsének. A nagy készletkisöprés ellenére – hiszen a tavalyi csapatból vagy hatan távoztak – nem tartott nagy bevásárlást Jürgen Klopp, Szoboszlain kívül csak Alexis Mac Allistert igazolta le a Brightonból 42 millióért.

Nézzünk most egy összesítést, a jelenlegi állás szerint ezek voltak a nyári átigazolási szezon legdrágább transzferei:

Declan Rice – West Ham – >Arsenal 116 millió €, Josko Gvardiol – Lipcse – >Manchester City 90 millió €, Rasmus Hojlund – Atalanta – >Manchester United 75 millió €, Kai Havertz – Chelsea – >Arsenal 75 millió €, Szoboszlai Dominik – Lipcse – >Liverpool 70 millió €.

Nem csak a dicsőség miatt éri meg bajnoknak lenni

Nyilván nem mondunk újat azzal, hogy a szezon végén a győztes nem pusztán a szakmai sikerek miatt lehet boldog, elég komoly jutalmat osztogatnak ugyanis az idény végén. A PL bónuszokat ad a 20 csapatnak, és ezt minden évben hetekkel a bajnokság vége után hozzák nyilvánosságra, így a legutóbbi adatokról még mi sem tudunk beszámolni, hoztunk azonban számokat a 2022-23-mas szezonból.

A Premier League-bajnoki cím jutalma a becslések szerint körülbelül 44 millió font volt, ám a teljes összeg – beleértve a szponzori bónuszokat, a tévés pénzeket és az egyéb kifizetéseket –megközelíti a 150 millió fontos értéket.

Természetesen ahogy lefelé haladunk a tabellán, egyre csökken a kifizetés mértéke is, de még a kieső csapatok is kaptak 2-6 millió fontot, sőt, ők egy úgynevezett „ejtőernyős kompenzációt/gyorssegélyt” is kapnak, hogy a kiesés után könnyebb legyen valamivel a költségvetési helyzet.

Ne felejtsük el, hogy az angol bajnokságban idén nem csak Szoboszlai Dominiknak szurkolhatunk, van ugyanis két másik magyar vonatkozás is. A Bournemout 18 millió euróért megvásárolta idén nyáron az AZ Alkmaartól a magyar válogatott Kerkez Milos játékjogát, a Wolves pedig visszahívta Bolla Bendegúzt a Grasshoppersnél töltött kölcsönből, így idén különösen izgalmas lesz a magyar fociszerető közösségnek az angol bajnokság.