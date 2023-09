Ha már úgy gondolja mindent látott: a nebraskai Norfolkban a rendőrség megállított egy autót, mert az utasülésen egy hatalmas bika állt. Az autót vezető férfit a rendőrök figyelmeztették, és felszólították, hogy vigye haza az állatot. Senki sem sérült meg az eljárás során.

Howdy Doody

A Nebraska hírcsatorna munkatársai hallották a rendőrségi adóvevőn a bejelentést az esetről, ezért a hatósággal együtt ők is a helyszínre siettek, hogy kamerával rögzítsék a meghökkentő pillanatokat – adott hírt róla a The Telegraph. Arról is beszámoltak, hogy az egykori rendőrségi jármű tetejét, ablakait és szélvédőjét levágták, így a Howdy Doody nevű állat láthatta, hová utazik.