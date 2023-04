Az extraprofitadó bevezetése után a légitársaságok beépítették a költségeiket a Magyarországról induló gépek jegyáraiba, azonban a Bécsből elstartoló járatokra már a budapesti negyedéért is vásárolhatunk repülőjegyet, írtuk meg nemrég a Napi.hu-n.



A helyzet azóta picit változott.

Az Okosutas hívta fel rá a figyelmet, hogy Wizz Airnél, pár nap alatt összeomlott a jegyek ára, majd emelkedett a többszörösére. Az utazási szakportál szerint több, a magyarok által is kedvelt európai desztináció esetében, így Berin, Malmő, London, vagy Stockholm esetében „25-35 ezer forintról indulva két lépésben három nap alatt zuhant az ár messze 10 ezer forint alá.”

Ha most megnézzük Wizz Air foglalási felületét, még mindig nagyon olcsó eljutni például Svédországba májusban és júniusban. Mint a képernyőfotón is látszik, nagyjából egy családi pizza ára egy útra Észak Velencéje, ami egyébként kifejezetten kedvelt magyar desztináció, egyéni és szervezett utazások esetén is. Tény, hogy ebben se extra csomag, se kiválaszott ülőhely nincsen benne, bőven lehet még tornázni felfelé az alapáron nagyjából hatezer forintos összeget egy útra.

Budapest-Stockholm Kép: Wizz Air

Szintén a májusi időszakot nézve Berlin már drágább, ott hasonló paraméterekkel, májusi indulással épp, hogy 10 ezer alatt juthatunk el megnézni a berlini falat, vagy selfizni egyet a Brandenburgi kapu előtt. Igaz, klubbkártyával ez is jóval kedvezőbb, hatezer forint alatt van, oda vissza pedig egy tizesből megvan a német főváros.

Budapest-Berlin Kép: Wizz Air

A Wizz Air konkurense, a Ryanair Stockholmba 32 ezer forintért visz el májusban, kisméretű kézicsomaggal, helykiválasztás nélkül, Berlinbe pedig kicsivel kevesebb mint 9 ezer forintért.

Budapest-Stockholm Kép: ryanair

Érdemes egyébként még most, a főszezon kezdete előtt utazni, mert a nyári időszaknál sokkal olcsóbban lehet külföldi célpontot bejárni. Az infláció persze nehezíti a helyzetet, ám elsősorban a turisztikai szektorét. Az utazásszervező Utazómajom lapunknak nyilatkozó alapítója szerint az olcsó utakra és a luxuspihenésekre is nőtt a kereslet, miközben az egész ágazat munkaerőhiánnyal küszködik.