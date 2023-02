A magyar bankrendszer nagyot lépett előre azáltal, hogy közel három évvel ezelőtt bevezették az azonnali forintutalást. Onnantól kezdve ha valaki csak forintban akart számlát vezetni, és külföldre sem utalt, vagy onnan nem fogadott utalást, számára teljesen megfelelő és elegendő egy hagyományos bankszámla.

Devizáknál verhetetlen

Ha azonban devizával is foglalkozunk, sokat utazunk, netán külföldön dolgozunk, vagy egyszerűen csak sok ismerősünk van külföldön, akikkel pénzforgalmat bonyolítunk, már verhetetlenek a fintech bankok. Olyan rugalmassággal kezelik a különféle pénznemeket, amiről a bankoknál álmodni sem lehet, és külön nagy vonzerő az, hogy

ha partnereinknek van ilyen számlája, a pénzforgalmazás nagyjából olyan egyszerű, mint egy online chatfelületen egy kép átküldése.

A forint egy kis deviza a hatalmas eurózóna mellett, így sokaknak lényeges, hogy elsősorban euróban, de akár más devizában is egyszerűen fizethessenek, utalhassanak, a pénznemeket egyszerűen, gyorsan és főleg minimális költséggel váltsák át. Aki csak ritkán utazik külföldre, nyugodtan használhatja forintkártyáját is vásárlásnál, ha nem nagy összegeket költ, hisz ilyenkor kibírható a bank által számolt átváltási költség, persze ez is bankfüggő. Van, ahol egész vonzók a kondíciók, illetve kényelmesen használható a devizaszámla, elsősorban az euró esetében.

Egyszerű váltás, sok deviza egy számlán

A fintech bankok, melyek közül az ismertebben a Revolut és a Wise (régebben Transferwise), rendkívüli mértékben leegyszerűsítik a különböző devizák kérdését. Nem kell külön devizaszámlákat nyitni. Amilyen pénznemben utalnak nekünk, abban automatikusan nyílik egy számla, vagy inkább zseb: egymás alatt ott vannak a pénznemek és az összegek, roppant egyszerű egyik devizanemről a másikra lépni. Természetesen ugyancsak automatikusan nyílnak a zsebek, ha egy devizanemet átváltunk egy másikra, amelyből még nem volt eddig a számlánkon.

Ami ugyanilyen lényeges: a váltás árfolyama igen kedvező: a szabadon lebegő árfolyamú valutákat az adott pillanatban érvényes árfolyamon válthajuk, és egy adott összegig vagy napszakban ezt semmilyen költség nem terheli, adott összeg fölött vagy hétvégén, amikor nincs devizapiac, így a bank futja a váltás kockázatát, van díj, de ez rendszerint nem nagyobb, mint ha banki forintkártyánkkal más devizanemben vásárolunk, vagy valutaváltónál készpénzt váltunk, netán külföldön ATM-ból forintkártyánkkal pénzt veszünk fel.

Kis költség

Ami a költségeket illeti: teljesen a fintech bankok sem teljesen ingyenesek, de mérsékeltek a költségek. Számlanyitási és vezetési díj a legegyszerűbb csomagoknál nincs, a bankkártyáért adott esetben fizetni kell, de ez alacsony, 2-3 ezer forintos összeg, és később nincs éves kártyadíj, ami némelyik hagyományos bankoknál sokszor elég magas, különösen devizaszámla esetén.

Revolut és a bankszámla közti forgalmazás

Végül felvetődik az a kérdés, hogy tudunk a hagyományos bankszámla és a fintech számlák között forgalmazni. Ebben van egy jelentős különbség a Revolut és a Wise között: a Revolut nem kapott magyar banki engedélyt, így külföldi számlaszámot kapunk nála. Utalni ezért hazai hagyományos bankból nem érdemes rá, és fordítva sem, viszont bankkártyával ugyanez rendkívül egyszerűen megy, persze ha nem gigantikus összegekről van szó.

A Revolut alkalmazásunkban megadjuk a banki kártyánk adatait, lezajlik a kártyás fizetés költségmentesen, és máris ott a pénz a Revoluton. Visszafelé ez ugyanígy működik: a Revolutnak megadjuk, melyik kártyánkra fizessen (vagy akár bárki más kártyájára, ha másnak utalunk), sőt, megmutatjuk a telefon kameráján át a kártyát az alkalmazásnak, és már be is azonosítja, nem kell beírnunk az adatokat. A tranzakció indítása előtt viszont többször is rákérdez, hogy biztosan akarjuk-e a folyamatot, nehogy tévesen adjuk meg egy kártyát.

Munkabér utalás

A Wise esetén magyar bankszámlaszámot kapunk, így ugyanolyan feltételekkel tudunk hazai bankoknál lévő számlára utalni vagy onnan pénzt fogadni, mint egy hagyományos bankszámla esetén, ez persze csak a forint esetében előnyös, hisz csak forintban van azonnali utalás. Sokan teszik fel a kérdést, hogy fizetésüket utaltathatják-e fintech bankokhoz. A munkáltatók ezt nem minden esetben vállalják, ezért jobb, ha van hagyományos bankszámlánk is, a számlák között aztán már szabadon mozgathatjuk a pénzt, a költségek minimalizálásával.

Kinek ajánljuk?

Összességében a Revolutot és a Wise-ot azoknak akkor ajánljuk, ha forinttól eltérő pénznemmel foglalkozunk, sokat utazunk, ismerőseink, családtagjaink vannak külföldön, akiknek utalunk vagy ők ők utalnak nekünk. Bankkártyáik hatalmas előnye, hogy

amilyen devizában fizetünk, abból a devizanemből vesz le a számlánkról, ha van rajta elég, így nincs váltás, de ha nem talál olyat, akkor is kedvezően váltja át a rajta lévőt.