Áprilistól érhetők el a Whoosh rollerei Budapesten. Megkérdeztünk pár dolgot, hogy miért döntöttek úgy, hogy Lisszabon után a Magyarországon bővítenek. Mint írták: céljuk, hogy kényelmes, fenntartható és csúcsidőkben is gyors közlekedést kínáljanak a fővárosiaknak és a turistáknak is, de kiemelten fontos küldetésük az is, hogy a használóik betartsák a közösségi együttélés szabályait, javítani szeretnék a közlekedési kultúrát és a közlekedésbiztonságot is.

A rollermegosztó válaszaiban arra is felhívta a figyelmet: a WSH Mobility a városi mobilitás független szolgáltatója Kelet-Európában. A vállalat központja Lisszabonban, Portugáliában van, jelen vannak Lengyelországban, Magyarországon, de a Whoosh márkát üzemeltető orosz vállalat nem része a WSH Mobility csoportnak.

A kétezer járműből álló flotta Budapest tíz kerületben érhetők el, ezek az I., II., III., V., VI., VII., VIII., IX., XI., XIII. kerületek.

Ezen belül a VI., VII., VIII., IX. és XIII. kerületben a rollerek az összes Mobi ponton felvehetők és le is parkolhatók, a többi kerület esetében pedig a Fővárosi Önkormányzat által kezelt, jellemzően a forgalmasabb utakon és tereken kialakított parkolókban állnak.

Azt nem árulták el, hogy mekkora a kihasználtsága a rollereiknek, mint írták: a pontos szám bizalmas kereskedelmi információnak számít, és valamiért azt is titkolják, hogy eddig hányan béreltek Budapesten tőlük rollert.

Átlagosan két kilométerre kölcsönzik



Azt azonban elárulták, hogy az indulástól kezdve 31 ezer utazást bonyolítottak le felhasználóink, a megtett kilométerek száma az indulás óta 34 ezer kilométerre rúg.

Jellemzően május 1-ig az átlagos bérlési idő 22 perc 44 másodperc volt, a megtett utak átlagos hossza pedig 2,3 kilométer.

Májusig a rollereik csak a VI., VII. és VIII. kerületben voltak elérhetők. Május 2-a után a szolgáltatási terület bővítést miatt az átlagos bérlési idő 17 perc 55 másodpercre, a megtett utak átlagos hossza 2 kilométerre rövidült.

A változás oka, hogy míg kezdetben inkább városnézésre, kikapcsolódásra használták a rollereket, ma már a mindennapi közlekedési igények kielégítésére is alkalmasak, és kényelmes, gyors eljutási lehetőséget biztosítanak a városlakók számára akár az otthonuk és munkahelyük, között, ügyes-bajos dolgaik elintézésére.

A bérlők az indulástól május 1-ig 930 forintot, azóta pedig 600 forintot fizetnek átlagosan egy bérlés során. Ez a csökkenés szintén azt mutatja, hogy a Whoosh rollereit elkezdték rövidebb, gyorsabb utakra használni a városlakók a mindennapi közlekedés során.

Jelenleg 745 parkolóhelyen vannak a rollereik, a mobilalkalmazásban minden olyan parkoló fel van tüntetve, ahol lehetséges a bérlés megkezdése és leállítása.

Nem kell a káosz

Szorosan együttműködnek a városvezetéssel és a kerületek vezetésével azért, hogy még több mobilitási pont álljon az utasok rendelkezésére.

Nem akarnak rollerkáoszt, mint Párizsban, ahol betiltották a bérelhető eszközöket, ezért is mondják, hogy alapfeltétele, hogy a rollerek kulturált módon illeszkedjenek a város életébe. Tapasztalatai szerint egyre gyakoribbak a multimodális utazások, vagyis, hogy az utasok az utolsó kilométert rollerrel teszik meg a metróállomástól. Az Astoria, a Blaha Lujza tér, a Bajcsy-Zsilinszky út és a Hősök tere metróállomásoknál lévő rollerparkolók tartoznak a legforgalmasabbak közé.

Több szereplős a piac



Budapesten egyébként több rollermegosztó is működik, elsőként a Lime, a Bird és nem sokkal később a Tier jött be a piacra. A Lime egyébként egy multicég, kínai befektetők pénze van benne, és több mint 200 városban szolgáltatnak. A Totalcar szerint óriási előny, hogy ha letöltjük a Lime alkalmazását, ugyanazt a rendszert használják Európa és az USA legtöbb nagyvárosában, vagy akár Kanadában, Ausztráliában és Ázsia néhány pontján is. A Bird a Totalcar tesztje szerint méltó a nevéhez, szárnyalnak a járművek, a legfürgébb rollereik nekik vannak, a Tier kétkerekűi pedig a futóművével, a vezeték nélküli töltős telefontartóval és a gyönyörűre rajzolt alkalmazásával nyújt kiemelkedő élményt.